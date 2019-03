Pelo menos cinco crianças morreram após ataque com arma de fogo em escola no Brasil

Um ataque numa escola na área metropolitana de São Paulo, no Brasil, matou pelo menos cinco crianças, avança o jornal Folha de S. Paulo, citando a polícia militar. A directora da escola também terá morrido no ataque.

Segundo a equipa médica no local, há pelo menos nove feridos, para além das vítimas mortais. Ainda não se sabe se os feridos são crianças.

Segundo as autoridades, dois atacantes (que eram, presumivelmente, dois adolescentes), entraram encapuzados e armados na escola com o objectivo de atirar sobre os alunos. Suicidaram-se pouco depois do ataque.

De acordo com uma testemunha no local, citada pela Folha, os atacantes terão entrado na escola Raul Brasil – do ensino básico ao secundário –, em Suzano, no estado de São Paulo, pouco depois do início das aulas da manhã. O ataque terá acontecido pelas 9h30 locais (12h em Lisboa), de acordo com o site de notícias G1.

Não se sabe se os dois adolescentes eram estudantes da escola nem quais seriam as suas motivações.

A polícia militar encontrou no local do ataque várias armas, um arco com flecha, uma mala com fios e aquilo que parecem ser cocktails molotov.

João Doria, governador do Estado de São Paulo, confirmou a notícia no Twitter, acrescentando que cancelou toda a agenda e que se está a caminho de Suzano.

Segundo os censos escolares de 2017, a escola tem 358 alunos entre o 6.º e o 9.º ano e 693 no ensino médio, equivalente ao ensino secundário, recorda o G1.