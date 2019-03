George Pell condenado a seis anos de prisão por abusos sexuais

O cardeal australiano George Pell, o antigo número três do Vaticano, foi condenado, nesta quarta-feira, a seis anos de prisão por cinco crimes abuso sexual de dois rapazes do coro numa catedral em Melbourne, na Austrália, crimes perpetrados há mais de 20 anos. O juiz que proferiu a condenação considerou que a atitude do clérigo face aos crimes que cometeu foi de “uma arrogância impressionante”.

O juiz Peter Kidd, do Tribunal de Comarca de Vitória, em Melbourne, ordenou que George Pell, 77 anos, cumpra um mínimo de três anos e oito meses de prisão antes de ser elegível para sair em liberdade condicional. O nome de Pell ficará para sempre registado na lista de agressores sexuais.

“Do meu ponto de vista, a sua conduta foi permeada por uma arrogância impressionante”, disse o juiz Peter Kidd, citado pelo canal de televisão ABC Australia, enquanto tornava pública a sentença. “No geral, considero que a sua culpabilidade moral em ambos os episódios foi alta”.

Se tivesse recebido pena máxima para os crimes que cometeu, a sua pena de prisão podia somar 50 anos. Para justificar a sua decisão, o juiz disse que Pell viveu “uma vida irrepreensível” e que, devido à idade e aos seus problemas de saúde, é pouco provável que reincida no crime.

Kidd também fez questão de mencionar que está a julgar Pell pelos crimes que cometeu e não pelos “pecados” da Igreja Católica: “Enquanto líder do júri que o condenou neste julgamento, não será o bode expiatório pelas falhas [reais e percebidas] da Igreja Católica.”

Mas o juiz não ignorou que Pell se aproveitou da sua posição de poder para abusar dos dois rapazes e não mostrou qualquer remorso pelos seus crimes, que Kidd descreveu como “flagrantes, degradantes e humilhantes para as vítimas”.

O cardeal foi considerado culpado por um crime de penetração sexual de uma criança com menos 16 anos e quatro crimes de actos indecentes na presença de uma criança com menos de 16 anos.

O tribunal ouviu apenas uma das vítimas, uma vez que a outra já morreu. O júri do tribunal de Vitória foi unânime na decisão. Mas o cardeal George Pell sempre negou todas as acusações e já anunciou que vai recorrer da sua condenação em Junho.

À saída do tribunal, a advogada de da vítimas leu um comunicado onde o homem que sofreu de abusos durante a infância descreveu a sentença como “meticulosa e considerada”. “É difícil para mim, por enquanto, ter sentir algum conforto com esta decisão. Aprecio que o tribunal tenha reconhecido o que me foi infligido durante a infância. No entanto, não há descanso para mim. Tudo é ensombrado pelo recurso que se aproxima.”

George Pell era uma “figura dominante” na Igreja Católica, tal como descreve a Reuters: serviu como conselheiro económico do Papa Francisco e foi Ministro da Economia do Vaticano. Neste momento, está suspenso pelo Papa Francisco e impedido de “estar em contacto, de qualquer maneira, com menores”. É o clérigo mais influente de sempre no Vaticano a ser condenado pelo abuso sexual de menores.

O cardeal foi considerado culpado, no final de Fevereiro, de cinco crimes sexuais contra crianças cometidos há mais de 20 anos, na Catedral de São Patrício, em Melbourne – numa altura em que os dois rapazes faziam parte do coro da igreja e tinham cerca de 13 anos de idade. Os rapazes foram apanhados pelo cardeal a beber vinho sacramental numa sala nas traseiras da catedral, quando era arcebispo, tendo os abusos decorrido na sequência desse momento, na década de 90.