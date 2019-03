Laboratório de Ideias de Negócios do Minho já criou 36 empresas e 180 empregos

O Laboratório de Ideias de Negócio (IdeaLab) da Universidade do Minho já lançou 36 empresas, sobretudo na área da engenharia, que empregam 180 colaboradores e geram 11,3 milhões de euros anuais de volume de negócios, anunciou hoje aquela academia. Pioneira nas universidades portuguesas, a iniciativa assinala esta quarta-feira a sua 20.ª edição, com uma sessão no “campus” de Azurém, em Guimarães, no distrito de Braga, com apresentação de oito novas ideias de negócio.

As apresentações são perante um painel de peritos, que inclui membros do Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI) da Associação Nacional de Jovens Empresários e da Invicta Angels. Os autores das ideias de negócio têm depois formação gratuita com tutores e mentores, para amadurecer cada projecto e ponderar a criação da empresa.

Sistemas de pré-aviso que facilitam a circulação dos veículos prioritários em pontos estratégicos das cidades com maior congestionamento de trânsito é a proposta que Dario Pereira e Sandro Pereira apresentam. “Coloca-se um dispositivo nos veículos prioritários que comunica com outro dispositivo instalado em painéis luminosos distribuídos pelos pontos da cidade com maiores problemas de trânsito. O condutor do veículo prioritário acciona o dispositivo e nos painéis aparece o alerta para os outros condutores, permitindo assim criar um corredor rápido”, explicou Dario Pereira à Lusa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Carina Jordão e Ana Broega, por sua vez, têm um projecto que visa a gestão e comercialização de resíduos têxteis e de tecidos parados nos stocks das empresas, com vista à sua valorização. Segundo Carina Jordão, este é um projecto que “facilita a vida às empresas”, que assim encontram uma forma sustentável de valorizarem os resíduos e rentabilizarem tecidos excedentários, e que é “igualmente bom” para designers, costureiras e outras pequenas empresas, que conseguem matéria-prima a preços mais reduzidos.

A comercialização de produtos biológicos e naturais, design de moda em “outsourcing”, jogo baseado em formas geométricas de cartão/cortiça que podem ser montadas formando objectos 3D e um programa de educação não-formal que visa promover a utilização da bicicleta são outras propostas em destaque. Há ainda um projecto de desenvolvimento de enzimas optimizadas com elevado impacto industrial, através da implementação de ferramentas de biologia computacional e inteligência artificial.

O IdeaLab já apoiou mais de 679 empreendedores e 300 ideias de negócio. A iniciativa foi distinguida em Outubro na sessão nacional dos European Enterprise Promotion Awards e, em 2012, pela Secretaria de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação.