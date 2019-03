Concurso para expansão da rede Gira lançado dentro de semanas

A Câmara Municipal de Lisboa anunciou esta terça-feira que o concurso para a expansão da rede de bicicletas partilhadas Gira será lançado dentro de semanas. “Estará por semanas o lançamento da segunda fase do sistema Gira, que vai permitir de forma plena que o sistema chegue a todas as freguesias”, avançou o vereador da mobilidade na Câmara de Lisboa. Miguel Gaspar (PS) falava na Assembleia Municipal de Lisboa, no período de perguntas ao executivo, em resposta ao deputado socialista António Cardoso, e adiantou que esta fase permitirá dotar a rede de mais 160 estações e 1600 bicicletas.

Já a implementação da primeira fase da rede de bicicletas partilhadas Gira não deverá estar concluída até ao final deste mês, como previu em Outubro o presidente da EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa. Então, o presidente da EMEL, Luís Natal Marques, admitiu, numa reunião da Comissão Permanente de Mobilidade na Assembleia Municipal de Lisboa, a existência de constrangimentos na rede, estimando que a situação estivesse “completamente resolvida e regularizada”, o “mais tardar no primeiro trimestre de 2019”.

Fonte oficial da EMEL revelou à Lusa em Fevereiro último que a rede contava então com 74 estações e cerca de 700 bicicletas em operação, ainda longe dos números previstos para a primeira fase: 140 estações e 1400 bicicletas. “Não podemos neste momento garantir a data do fecho da primeira fase”, avançou na ocasião a empresa municipal de estacionamento, garantindo apenas que estará concluída até ao final do ano. A empresa Órbita, fornecedora das bicicletas, continua a ter “dificuldade em fornecer as bicicletas”, explicou a mesma fonte, admitindo que terão de ser tomadas medidas.