TAP voa para Conacri

A TAP anunciou um novo destino em África. A partir de 3 de Julho passa a ligar Portugal à Guiné-Conacri com três voos por semana.

Os voos realizar-se-ão com partidas de Lisboa às quartas, sextas e domingos; e com partidas de Conacri às segundas, quintas e domingos.

A Guiné-Conacri (oficialmente República da Guiné), na África Ocidental, é um país de encruzilhadas: se por um lado é banhada pelo Atlântico, por outro tem fronteiras com Guiné-Bissau e Senegal, Mali, Costa do Marfim, Libéria e Serra Leoa.

Com a chegada a Conacri, a capital do país, a companhia portuguesa soma 17 destinos africanos em 11 países: Angola (Luanda), Moçambique (Maputo), S. Tomé e Príncipe (São Tomé), Guiné-Bissau (Bissau), Cabo Verde (Praia, Sal, São Vicente e Boa Vista), Marrocos (Marraquexe, Casablanca, Tânger e Fez), Senegal (Dakar), Costa do Marfim (Abidjan), Gana (Acra) e Togo (Lomé).

Segundo dados da empresa, adiantados em comunicado, em 2018 foram transportados nas rotas africanas da TAP 1,1 milhões de passageiros, mais 116 mil do que no ano anterior.

No site da companhia, à altura desta publicação, o voo ainda não se encontrava à venda nem tinham sido avançados preços-base para o trajecto.

A segurança na Guiné-Conacri

No portal de Conselhos aos Viajantes, da responsabilidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português são lançados vários alertas referentes à segurança (embora a última actualização da página tenha sido em Setembro de 2017), e aos surtos de Ébola (neste caso, havia ainda dados de 2014). “Desaconselham-se as deslocações não essenciais à República da Guiné”, mas salienta-se que na capital e noutras partes do país, à “excepção do interior do país (zona florestal)”, as “condições de segurança pública têm sido regulares durante o dia”. Ainda assim, “desaconselha-se” também as “deslocações nocturnas e em estradas secundárias”. “As condições de segurança são deficientes e instáveis”, resume-se. Estas e outras informações estão disponíveis no portal do MNE para os viajantes.