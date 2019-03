EUA cedem a pressão e interditam Boeing 737 Max 8 e 9

O Presidente norte-americano Donald Trump ordenou esta quarta-feira a suspensão “com efeitos imediatos” de todos os voos com aviões Boeing 737 Max 8 e 9 no espaço aéreo norte-americano. A medida de segurança, que se segue a dois acidentes fatais com aeronaves daquele modelo no espaço de seis meses, acompanha a interdição decretada pelas autoridades aeronáuticas da Europa, China, Canadá e de diversas outras nações.

“Tenho esperança que eles [Boeing] tenham uma resposta em breve, mas até lá os aviões ficam em terra”, declarou Trump na Casa Branca.

Na terça-feira, o Presidente dos EUA reuniu-se com o CEO da Boeing, Dennis Muilenberg, que garantiu ao chefe de Estado que os aviões da fabricante norte-americana são seguros. No entanto, e citando novas informações recebidas pelo Governo, Trump acabou por decretar a suspensão imediata dos voos dos 737 Max 8 e 9.