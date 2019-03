Hospitais da Cuf recuam e retomam convenção com a ADSE

A José de Mello Saúde, dona da rede de hospitais Cuf, recuou e vai retomar a convenção com a ADSE (sistema da assistência na doença dos aposentados e funcionários do Estado). A decisão foi comunicada aos trabalhadores do grupo através de um comunicado interno e significa que os beneficiários da ADSE poderão continuar a recorrer a estes hospitais ao abrigo das convenções, depois de em Fevereiro terem anunciado que deixariam de trabalhar nestes moldes a partir de meados de Abril.

“Foi retomada a normal execução da convenção em todas as unidades de saúde da rede Cuf, significando, na prática, que os beneficiários da ADSE poderão voltar a fazer marcações e utilizar os serviços destas unidades, para além do dia 12 de Abril, ao abrigo do regime convencionado”, lê-se no comunicado interno a que o PÚBLICO teve acesso e que é assinado pelo presidente do conselho de administração do Grupo, Salvador de Mello.

A José de Mello Saúde justifica o recuo com o facto de “nas últimas semanas”, terem sido “iniciadas conversações com a ADSE com vista a superar as dificuldades que estiveram na origem da ameaça de este grupo - assim como outros grupos de saúde privados – denunciar as convenções com a ADSE.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Apesar das diferenças que ainda separam ambas as entidades, a José de Mello Saúde reconhece o empenho que o conselho directivo da ADSE e as suas tutelas têm colocado no progresso destas conversações”, refere o comunicado interno.

Segundo a José de Mello Saúde, a ADSE “confirmou que irá apresentar, ainda durante o mês de Março, uma proposta de nova tabela para entrar em vigor até ao final de Junho, removendo a imprevisibilidade e eliminando a regra das regularizações”.

O grupo liderado por Salvador de Mello assegura que tem colaborado na construção dos critérios “que permitam funcionar num regime de equilíbrio e previsibilidade até à introdução de uma nova tabela” e tem a expectativa da José de Mello Saúde que a nova tabela de preços “tenha em consideração a sustentabilidade de todas as partes e contemple a futura correcção monetária pela inflação que se vier justificar”.