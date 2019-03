V. Guimarães desiste do pedido de insolvência da SAD do Sporting

A SAD do Vitória de Guimarães desistiu do processo de insolvência da SAD do Sporting, interposto há uma semana, relativo à dívida da transferência do futebolista Raphinha, anunciaram nesta quarta-feira as duas SAD, em comunicado conjunto.

“A SCP SAD e a VSC SAD comunicam que iniciaram negociações tendentes à resolução do incumprimento contratual verificado na transferência do jogador Raphael Dias Belloli. As partes mais comunicam que já alcançaram um acordo para a desistência da instância do processo de insolvência”, lê-se na nota publicada nos sítios oficiais dos vitorianos e dos “leões”.

A SAD vimaranense fez entrar, no dia 6 de Março, um pedido de insolvência da SAD “leonina” no Juízo de Comércio de Lisboa.

Os minhotos justificaram, em comunicado, a decisão com uma dívida de cerca de quatro milhões de euros com mais de dois meses de atraso no âmbito da transferência de Raphinha para Alvalade no Verão de 2018 - o valor total do acordo é de 6,5 milhões.