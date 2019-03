Tiger Woods apto para The Players Championship

Depois de ter cancelado a sua participação Arnold Palmer Invitational (API) da semana passada, devido a lesão no pescoço, Tiger Woods recuperou e vai jogar a partir de amanhã no The Players Championship (12,5 milhões de dólares em prémios), a prova-bandeira do PGA Tour, que tem como palco permanente o TPC Sawgrass em Ponte Vedra Beach, na Florida, e que ele ganhou duas vezes, em 2001 e 2013.

Será o seu quarto torneio do ano, depois do 20.º lugar no Farmers Insurance Open (San Diego), 15.º no Genesis Open (Los Angeles), ambos na Califórnia; e 10.º no WGC-Mexico Championship (Cidade do México).

Woods começou a sentir dores pescoço no Genesis Open, piorou no Mexico Championship e diz que só por precaução não participou no API, já que tem de ter cuidados com o seu corpo depois de quatro operações nas costas nos últimos anos.

O que o preocupa mais neste momento é o seu putting, que tem estado longe do melhor. No Genesis Open do mês passado fez seis greens a três putts e não foi melhor no México, no último torneio que jogou, com cinco greens a três putts e um green a quatro putts. Foi apenas a 12.ª vez na sua carreira como profissional no Tour que fez um green a quatro putts.

Tiger Woods chegou a Sawgrass na segunda-feira e logo nesse dia foi visto a trabalhar no campo de treino com o treinador de putting Matt Killen. Passaram duas horas juntos. Killen, natural do estado do Kentucky de 32 anos, é mais conhecido por trabalhar com Justin Thomas, entre outros como Trey Mullinax, Bud Cauley e Blayne Barber.

Na conferência de imprensa de terça-feira Tiger Woods confirmou o pedido de ajuda de Matt Killen para trabalhar no seu putting depois de um início de época infeliz nos greens. Woods justificou a ligação com o facto de Killen conhecer bem a sua pancada de putting, visto que Killen treina Justin Thomas e este joga frequentemente com Tiger, tanto aqui em Sawgrass como em casa, já que ambos residem em Jupiter na Florida.

Woods diz que com as melhoras no pescoço sente que o seu putting já progrediu um pouco, mas que também queria ver onde estava neste capítulo do jogo, o que é que Killen conseguiria descortinar.

Killen disse que a sua pancada parece boa, que o seu putting está a melhorar e que gostou do que viu.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Woods joga as duas primeiras voltas num grupo com o detentor do título, Webb Simpson, e com Patrick Reed, vencedor do Masters do ano passado.

De Sawgrass pode sair, domingo, um novo n.º 1 mundial. Dustin Johnson está na frente do ranking, mas Justin Rose, Brooks Koepka e Justin Thomas, que se lhe seguem na tabela, poderão destroná-lo, o que adiciona mais intriga ao torneio.

Veja mais em www.golftattoo.com