Ronaldo + Champions = combinação letal. Cinco noites históricas do português

Na noite de terça-feira, Cristiano Ronaldo voltou a encantar o mundo do futebol. Depois de uma derrota por 2-0, na primeira mão dos oitavos-de-final, no reduto do Atlético de Madrid, o internacional português “carregou” a Juventus para a próxima fase da competição, assinando três golos que inverteram a eliminatória. Mas a mais recente exibição está longe de ser um acontecimento isolado: o PÚBLICO recorda cinco momentos em que Cristiano Ronaldo foi decisivo na Liga Milionária.

2009: Golo do ano contra o FC Porto e passaporte para as “meias”

Na última época com o Manchester United, o internacional português procurava revalidar o título europeu, conquistado frente ao Chelsea, na época 2007/08. Depois de um empate a duas bolas em Old Trafford frente a um FC Porto comandado por Jesualdo Ferreira, os “red devils” estavam obrigados a marcar no Estádio do Dragão, para terem hipótese de passarem às meias-finais da competição.

Ao minuto seis, Cristiano Ronaldo desferiu um remate mais de 30 metros da baliza portista. A bola — que parecia teleguiada — dirigiu-se ao ângulo superior esquerdo da baliza de Helton. O guardião brasileiro bem se esticou, mas foi incapaz de impedir o primeiro e único golo desse jogo. O impressionante remate foi distinguido com o prémio Puskas, atribuído ao melhor golo do ano.

2015: Ronaldo torna-se o melhor marcador de sempre da competição

Foi frente ao Schalke 04 que o CR7 se tornou o melhor marcador de sempre na história da competição. Numa derrota por 4-3 frente aos alemães no Santiago Bernabéu — que contou com dois golos de Ronaldo que evitaram a eliminação dos espanhóis — o internacional português ultrapassou Raúl González, avançado histórico do Real Madrid, na lista de melhores marcadores.

Foto Raúl, histórico do Real, foi ultrapassado por Ronaldo em 2015 VICTOR FRAILE / PÚBLICO

Desde Março de 2015 que o internacional português está no topo da lista. Os três golos de terça-feira elevaram a conta pessoal do português para os 124 golos, mais 18 do que o argentino Lionel Messi, segundo melhor marcador da história da Champions.

2017: “Hat-trick” afasta Guardiola da final

Depois de ter vencido na Alemanha por 2-1, o Real Madrid não conseguiu aguentar a vantagem. No final dos 90 minutos, o marcador apontava o mesmo resultado, desta feita favorável ao Bayern. Para além de ter marcado o golo espanhol ao minuto 76, Cristiano Ronaldo desfez as esperanças germânicas, com um golo no minuto 104 e 109. Um “hat-trick” que carimbou a passagem dos “merengues” às meias-finais.

2017: Ronaldo dá o 12.º “caneco” ao Real

Na final da Liga dos Campeões contra o seu actual clube, Cristiano Ronaldo foi decisivo na conquista do 12.ª troféu na competição. Abriu o marcador aos 20’, depois de um remate com o pé direito à entrada da grande área italiana. Ronaldo voltaria a marcar ao minuto 64’, confirmando o triunfo do Real Madrid que acabaria por vencer o encontro por 4-1, revalidando o título europeu conquistado frente ao Atlético em 2016.

Foto Momento do apito final frente à Juventus, que confirmou a quarta Liga dos Campeões para Ronaldo Darren Staples / REUTERS

2018: A “bicicleta” que (per)correu o mundo

Apesar de não ter sido o golo mais decisivo da eliminatória foi, certamente, o mais belo. Frente à Juventus, na primeira mão dos quartos-de-final, Ronaldo inaugurou o marcador aos 2m47s, marcando o golo mais rápido da carreira em partidas da Liga dos Campeões. Estabeleceu também um novo recorde da Champions: tornou-se no primeiro a marcar em dez jogos consecutivos, superando a marca que pertencia ao holandês Ruud van Nistelrooy, em 2003, pelo Manchester United.

O melhor, porém, estava reservado para a segunda parte. Ao minuto 64, após cruzamento de Carvajal na direita, o português fez um pontapé de bicicleta que deixou Buffon sem reacção. O golo foi o melhor da época para a UEFA e valeu a Ronaldo uma ovação de pé dos adeptos da Juventus. “Foi um momento inacreditável”, confessaria, após o apito final.