Ricciardi acena à presidência do Sporting com 200 milhões de euros

O ex-banqueiro José Maria Ricciardi garante ter 200 milhões de euros prontos para investir no Sporting, caso se torne presidente. O candidato nas últimas eleições à presidência do Sporting, em entrevista ao Record, esta quarta-feira, criticou a gestão do actual líder do clube, garantindo que o seu plano eleitoral é única solução que permitirá salvar o clube do colapso financeiro.

“Tenho 200 milhões de euros para o Sporting. Não vou dar pormenores porque não posso. Neste momento não sou absolutamente nada, a não ser a alternativa. Se os sócios entenderem que devo tomar conta do clube, garanto que tenho essa solução”, afirma Ricciardi, que revelou que a verba foi reunida junto de “investidores estrangeiros”.

Se, porventura, chegar à liderança do Sporting, Ricciardi promete usar os 200 milhões como forma de aliviar a situação financeira do clube, mas promete ter parte desse investimento reservado para trazer nomes sonantes que permitam aumentar a competitividade da formação “verde e branca": “Com este dinheiro prometo trazer um grande treinador, que já tenho apalavrado, e seis ou sete jogadores indiscutíveis”. Para além dos novos talentos, promete, ainda, voltar a candidatar-se à presidência do Sporting, depois de ter conseguido 15% dos votos na última eleição. “Sim [penso candidatar-me à presidência]. E acho que tem de ser o mais cedo possível. Quando me candidatei disse que não me revia em nenhuma outra candidatura, por isso não é surpresa”.

Apesar da vontade de se candidatar à presidência, garante que nada fará para abalar a liderança de Frederico Varandas, rejeitando a hipótese de convocar uma Assembleia Geral de destituição e provocar eleições antecipadas: “Eu não vou provocar nada. Se a direcção tivesse grande sportinguismo e elevação devia demitir-se. Se achar que não, devia ser o presidente da Mesa da Assembleia Geral [Rogério Alves], ele próprio, a provocar a demissão. Caso contrário, caberá aos sócios decidir.”

Na entrevista concedida ao diário desportivo, Ricciardi mostra a convicção de que o futuro do Sporting está a ser “hipotecado” e que o clube está “à beira da insolvência”, garantindo que a única solução para o emblema de Alvalade passa pela solução de amealhar investidores que comprassem a dívida, proposta que constava do plano eleitoral que apresentou nas últimas eleições.

Banqueiro desmente Bruno de Carvalho

Num dos capítulos do livro Sem filtro - As histórias dos bastidores da minha presidência, Bruno de Carvalho, ex-presidente dos “leões”, conta um episódio em que Ricciardi terá perdido perdão de joelhos na sala de direcção em Alvalade. Ricciardi desmente: “Não perco com tempo com isso! Sinceramente, acha que eu era capaz de fazer uma coisa daquelas?”. O ex-banqueiro foi mais longe, afirmando que apenas se ajoelhava perante duas entidades: Deus e a esposa.

A recente expulsão de sócio de Bruno de Carvalho foi um dos temas abordados na entrevista, com o ex-banqueiro a mostrar a satisfação pela decisão do Conselho Fiscal e Disciplinar do clube. “Como é evidente, concordo. Aliás, ele já não faz parte do Sporting”, concluiu.