Regresso de Ronaldo e possível estreia de Félix nos convocados para Euro2020

O seleccionador Fernando Santos anuncia na sexta-feira os convocados para o arranque da qualificação para o Euro2020 de futebol, numa lista em que é esperado o regresso de Cristiano Ronaldo e a possível estreia de João Félix.

Após falhar a fase de grupos da Liga das Nações, por opção de Fernando Santos e também do próprio avançado, o capitão Ronaldo deverá regressar ao lote de escolhas do seleccionador português, para os jogos com Ucrânia e Sérvia, que marcam o arranque do apuramento para o próximo Europeu e a defesa do título por parte de Portugal.

Ronaldo representou pela última vez a selecção lusa no Mundial2018, que decorreu na Rússia, numa prova em que Portugal acabou eliminado nos oitavos de final, com uma derrota perante o Uruguai (2-1).

Em destaque no Benfica, com oito golos marcados desde o início de 2019, João Félix, de apenas 19 anos, poderá aparecer nas escolhas de Fernando Santos, que dirigiu pela última vez a formação das “quinas” em Novembro do ano passado, no empate com a Polónia (1-1), para a Liga das Nações.

Bruno Fernandes, que tem sido uma das figuras da I Liga ao serviço do Sporting, é esperado que também integre a lista de convocados e deverá ter nova oportunidade para convencer Fernando Santos.

O médio de 24 anos já foi algumas vezes aposta do seleccionador nacional, mas, com a camisola de Portugal, nunca conseguiu alcançar o nível que já demonstrou no Sporting e que o levaram a ser eleito melhor jogador da I Liga na última temporada.

De regresso ao futebol nacional e ao FC Porto, Pepe, mesmo com 36 anos, deverá continuar a ser um dos principais defesas centrais de Portugal, numa posição em que, quase de certeza, continuará a ter a companhia de José Fonte, em destaque no Lille, aos 35 anos, e de Rúben Dias, bem mais novo, com 21, apesar dos erros efectuados nos últimos jogos do Benfica.

Tal como Ronaldo, Bernardo Silva, cada vez mais influente no jogo do Manchester City e da própria selecção portuguesa, é outra das certezas nas escolhas de Fernando Santos. A divulgação dos convocados vai decorrer na sexta-feira, às 12h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Portugal começa a defender o título europeu conquistado em 2016, em França, frente à selecção da Ucrânia, em 22 de Março, no Estádio da Luz, em Lisboa, recebendo três dias depois a Sérvia, no mesmo recinto, estando o início de ambos os jogos agendados para as 19h45.

A selecção nacional vai disputar o Grupo B de apuramento para o Campeonato da Europa de 2020, que inclui ainda a Lituânia e o Luxemburgo.

Pela primeira vez, a fase final da competição vai decorrer em 12 cidades de 12 países diferentes, com Londres a receber os jogos das meias-finais e da final.