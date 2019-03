Confrontos entre adeptos em Barcelona

Dez pessoas ficaram feridas e cinco foram detidas esta quarta-feira após confrontos entre adeptos do Olympique Lyon e do Barcelona, antes do jogo em Camp Nou, da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

“A quatro horas do início do jogo, cinco pessoas foram presas por participarem numa briga, três do Olympique Lyon e duas do ‘Barça’. De registar, ainda, a existência de dez feridos resultantes dos confrontos, que foram transferidos para hospitais para receberem cuidados médicos”, informou um porta-voz da Câmara Municipal de Barcelona.

Uma hora antes dos incidentes, cinco adeptos franceses foram atacados por adeptos locais, informou a polícia municipal de Barcelona, que acrescentou ainda ter sido obrigada a intervir para os proteger, tendo alguns deles sofridos ferimentos, mas sem gravidade.