Bruno Lage e o Dínamo: “Temos de dar a volta ao resultado desfavorável”

O treinador Bruno Lage afirmou nesta quarta-feira que o Benfica gere o plantel e não procede a rotatividade, na antevisão à recepção ao Dínamo Zagreb, na quinta-feira, da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol. “Nós não fazemos rotatividade, fazemos gestão do plantel. Em todos os jogos temos feito isso de escolher, e quem está em clubes grandes tem de estar preparado para jogar de três em três dias. Perceber muito bem a gestão do plantel e escolher o ‘onze’ que dê garantias para vencer todos os jogos”, afirmou Bruno Lage, em conferência de imprensa.

Sem revelar as mudanças que poderá fazer no “onze” frente aos croatas, o técnico das “águias” recordou o jogo da semana passada em Zagreb (derrota por 1-0) e disse por onde passa a solução de inverter o resultado: “Temos de fazer os primeiros 30 minutos de Zagreb e o que temos vindo a fazer no campeonato. Temos de dar a volta ao resultado desfavorável, que neste momento é 1-0”, declarou.

Sobre as declarações do treinador adversário Nenad Bjelica, ao dizer que os “encarnados” subestimaram a sua equipa na primeira mão, Lage não deixou o seu homólogo sem resposta. “Estivemos muito bem, criámos a primeira oportunidade de golo e temos muito bem identificado aquilo que são os nossos adversários, ao contrário do que o treinador adversário pensa. O percurso ainda é curto a este nível, mas não deixámos de trabalhar e de conhecer os nossos adversários ao máximo”, argumentou.

Por fim, comentou os erros dos seus jogadores Rúben Dias e Vlachodimos no empate caseiro diante do Belenenses SAD (2-2), para o campeonato, justificando que o futebol é uma modalidade em que se erra constantemente. “O futebol é um jogo onde se erra muito, mesmo muito. É um jogo do erro. Podemos associar os jogadores a um erro tremendo que dá um golo, mas e o contrário? E quando estão eles associados a momentos muitos positivos? Diga-me um defesa que ainda não deu uma bola curta e um guarda-redes que não tenha sofrido um golo assim”, terminou.

Na quinta-feira, o Benfica recebe o Dínamo Zagreb, no Estádio da Luz, em Lisboa, às 20h (SIC), num encontro que será dirigido pelo alemão Denis Aytekin.