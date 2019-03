Bernardo Silva renova com o Manchester City até 2025

Bernardo Silva é jogador do Manchester City até 2025. O clube inglês decidiu renovar o vínculo contratual com o médio de 24 anos, que chegou ao clube em 2017. Na segunda temporada ao serviço dos “citizens”, Bernardo Silva fez 40 jogos, com nove golos na conta pessoal. Na primeira temporada ao serviço do Manchester City fez 53 partidas e fez os mesmos nove golos.

“É uma honra prolongar o meu contrato com o Manchester City. Este clube oferece tudo aquilo que um jogador precisa para cumprir as suas ambições profissionais e não há outro lugar onde eu queira estar agora”, afirmou o médio, citado pelo site do clube inglês.

O internacional português foi formado no Benfica e, em 2014, mudou-se para o Mónaco. Nas três temporadas em que representou o clube do campeonato francês, fez 147 partidas e marcou 28 golos. Os índices positivos chamaram a atenção de Pep Guardiola que, em 2017, contratou o médio ao emblema monegasco.