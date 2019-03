Ministra da Cultura prepara medidas para combater “a invisibilidade das mulheres artistas”

Falou-se muito de mulheres na conferência de imprensa de apresentação da representação oficial portuguesa na Bienal de Arte de Veneza, um dos eventos mais importantes no calendário da arte contemporânea, com inauguração marcada para o início de Maio.

Não só porque Leonor Antunes – a escultora escolhida para representar Portugal – é mulher, e vem desenvolvendo um trabalho que evoca muitas outras mulheres esquecidas pela história da arte, entre artistas, arquitectas e designers, mas porque a ministra da Cultura, Graça Fonseca anunciou que o Governo prepara medidas para combater “a invisibilidade das mulheres artistas”, uma vez que “há uma subrepresentação de mulheres evidente”.

A ministra da Cultura começou por se congratular com o facto de o concurso aberto pela DGArtes ter resultado na escolha de uma mulher artista, sublinhando que nos últimos 20 anos, entre 16 artistas convidados, só quatro são mulheres (antes de Leonor Antunes, representaram Portugal em Veneza Helena Almeida, Ângela Ferreira e Joana Vasconcelos). “É um dos dados que importa sublinhar. Dá para perceber o evidente e o que tem sido a visibilidade ou invisibilidade das mulheres artistas”, disse a ministra esta manhã numa conferência de imprensa no Teatro Nacional de São Carlos, onde também estiveram presentes Leonor Antunes, o curador do pavilhão português em Veneza, João Ribas, e o novo director-geral das Artes, Américo Rodrigues. Se recuarmos até ao 25 de Abril, contabilizou Graça Fonseca, encontraremos apenas mais duas artistas portuguesas em Veneza, Ilda David e Ana Hatherly.

A ministra da Cultura defendeu que é preciso colocar essa questão no centro do debate sobre a arte e as políticas públicas. Para “corrigir as assimetrias por causa do género, não para afirmar o género”, precisou. “Esta é uma linha de acção política que vamos seguir com grande centralidade. Será uma prioridade ao longo dos próximos anos.”

Foto João Ribas, Leonor Antunes e Graça Fonseca Miguel Manso

Mais tarde, aos jornalistas, Graça Fonseca prometeu que as medidas concretas a desenvolver serão anunciadas brevemente: “Vou anunciar daqui a um mês. Há uma ideia que estamos a trabalhar em parceria com outras instituições. É um projecto próprio, específico, que se pode cruzar com outros programas, como o Plano Nacional das Artes.”