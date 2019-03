Meghan está a ditar as tendências de moda por terras de Sua Majestade

Reuters/POOL New

Os seus casacos, calças de ganga, pulseiras e bolsas podem instantaneamente fazer com que as vendas dos designers subam e que os sites de vendas fiquem bloqueados com a procura. Desde 2016, ano em que subiu ao estrelato global como a namorada do príncipe Harry, que os conjuntos que Meghan Markle usa têm sido escrutinados e copiados.

Os blogues e redes sociais dedicados ao lifestyle da norte-americana, que se tornou duquesa depois de casar com o neto da rainha Isabel II, têm-se multiplicado, tal como aconteceu com a sua cunhada Kate, mulher do príncipe William, o segundo na linha de sucessão, dando aos seguidores a possibilidade de comentar os seus últimos visuais.

Foto Meghan e Harry: a primeira vez em que foram fotografados enquanto casal de namorados Reuters

“O efeito Meghan é um fenómeno económico semelhante ao efeito Kate. Se ela veste algo, isso transforma-se em ouro”, declara Christine Ross, editora do blogue de moda Meghan's Mirror, que descreve o estilo da ex-actriz como “muito moderno e na moda”.

As roupas de Meghan Markle rondam as 300 libras (350 euros), um preço muito elevado para a média das mulheres britânicas, acrescenta Ross. Se para a maioria os vestidos de autor, as malas de luxo e os stilettos são um sonho, para a duquesa são a sua imagem diária.

No seu dia-a-dia atarefado, Meghan revela uma tendência para usar marcas de luxo, em particular, a francesa Givenchy, cuja directora artística Clare Waight Keller desenhou o seu vestido de casamento. Mas a Dior, Ralph Lauren, Carolina Herrera e Oscar de la Renta também estão entre as suas preferências para eventos formais.

Foto O vestido de Casamento de Meghan Markle foi desenhado pela Givenchy Neil Hall/Pool

“O roupeiro de Meghan é realmente único, porque contém várias peças feitas à medida e nunca saberemos quanto custaram”, continua Christine Ross, que estima que o investimento em roupa ronde as 500 mil libras (580 mil euros), por ano.

Embora se tenha tornado numa impulsionadora da moda, Meghan Markle, que em 2018 conquistou o título de a Mulher mais Bem Vestida, atribuído pela People Magazine, continua leal às marcas menos conhecidas que já vestia antes de atingir a fama global. A ex-actriz de 37 anos participou na série dramática Suits – filmada em Toronto – e já usou marcas canadianas como Mackage, Aritzia e Line the Label.

Para roupas mais casuais, Meghan usou J.Crew e outras marcas conhecidas pelas suas credenciais ambientais e sociais: um vestido Reformation, ténis Veja, calças de ganga da Outland Denim e jóias feitas de metal reciclado. “ Meghan criou um nicho ao apoiar marcas de moda sustentável”, afirma Holly Rains , editora online da revista Marie Claire britânica. “As pessoas vêem Meghan como uma musa do estilo... Ela bloqueia sites. ” Os acessórios mais baratos são os preferidos dos consumidores.

“As jóias, as malas, os cintos permitem-nos adicionar o toque de Meghan às nossas roupas”, defende a editora. Christine Ross acredita que o estilo casual da duquesa de Sussex é o mais popular entre os leitores. Os conjuntos de maternidade também são muito procurados. “Ela tem muitas peças personalizadas e feitas à medida que, de forma alguma, são de pré-mamã e isso tem feito realmente a diferença”, afirma a editora do Meghan's Mirror.

Michael Talboys, especialista em moda da realeza, revela que espera ver Meghan a utilizar mais marcas britânicas. A duquesa já usou peças de Victoria Beckham, Strathberry, Marks & Spencer e o seu segundo vestido de noiva é da autoria da designer Stella McCartney. “Enquanto duquesa britânica, deve promover os designers britânicos no mundo”, defende Talboys. Algo que Kate Middleton faz com muita frequência.

