Pela primeira vez, a Louis Vuitton lança colónias unissexo

A Louis Vuitton prepara-se para lançar uma linha de três colónias unissexo, as primeiras na sua colecção de fragrâncias que até agora tem perfumes exclusivos para homem e para mulher. Chama-se Les Colognes e fazem parte da gama Les Parfums. A colecção chega às lojas no dia 11 de Abril. Esta colecção surge três anos depois de a maison estrear Les Parfums, a linha que marcou o fim de um interregno no fabrico de perfumes de 70 anos.

Foto DR

Jacques Cavallier-Belletrud – o mestre perfumista responsável por fragrâncias como Acqua di Gio de Giorgio Armani e Opium de Yves Saint Laurent –, confessa que a criação desta nova gama foi um desafio pessoal. Para criar Sun Song, Cactus Garden e Afternoon Swin inspirou-se nas paisagens da Califórnia, EUA, o que lhe permitiu juntar a “espontaneidade” à “sofisticação”.

Como é que se imagina um perfume que assente bem a ambos os géneros? “Sonhei em criar um perfume com leveza. Localizando a fronteira sensível entre uma eau de Verão agradável mas fugaz e a permanência de um perfume que se expressa na pele ao longo do tempo. Sun Song, Cactus Garden e Afternoon Swim são as cores do Verão e das intermináveis noites se prolongam porque as criei com o mesmo respeito que os grandes perfumes, com materiais raros e naturais cujas qualidades são excepcionais. São perfumes de luz, com notas que explodem para revelar toda a naturalidade que lhes é inerente​”, responde.

De acordo com a Louis Vuitton, os perfumes “carregam a promessa de aventura” e ilustram uma “aliança particular entre a leveza da névoa cítrica e a profundidade das flores”. A marca descreve Sun Song como “uma melodia olfactiva” que junta flores de laranjeira, cidra e almíscar; Cactus Garden – mate, bergamota, erva-cidreira – confere uma sensação de “frisson de emoção”; e Afternoon Swim combina a bergamota com o cheiro de citrinos como laranja e tangerina numa “onda de felicidade”.

As embalagens da linha Cologne Perfume foram desenhadas pelo artista multimédia, Alex Israel que encontrou inspiração na sua cidade natal, Los Angeles. Israel​ “imaginou cada perfume como uma pedra de toque no seu universo, combinando fragrância com obras de arte emblemáticas para capturar o espírito de cada perfume”, explica a Louis Vuitton em comunicado.