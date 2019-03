Inaugurações e propaganda pré-eleitoral: CNE só actua se houver queixa

A lei que tem estado no centro das atenções por proibir a propaganda política - como mensagens ou eventos de promoção de um partido ou pessoa - em tempo de campanha pré-eleitoral devia ter sido revista até meados de 2016. Mas nenhum partido tomou a iniciativa e não tencionam tomá-la este ano, admitiram ao PÚBLICO alguns grupos parlamentares.

A maior parte do diploma é dedicada à cobertura jornalística em período eleitoral e regula também a propaganda eleitoral através de meios de publicidade comercial. É no capítulo da propaganda eleitoral (num único artigo) que se proíbe a publicidade institucional, por parte dos órgãos do Estado e da Administração Pública, “de actos, programas, obras ou serviços”. Não há, porém, qualquer sanção associada à violação dessa norma.

A regulamentação das sanções seria uma das questões a tratar nessa revisão da lei, que devia realizar-se até “um ano após a sua entrada em vigor”, como se lê no diploma. A proposta de lei partiu do PSD e do CDS, em 2014, mas o processo foi polémico por proporem, por exemplo, a obrigação do tratamento igual para todas as candidaturas (logo contestado pelos media), e porque a CNE e a Entidade Reguladora para a Comunicação Social não se entendiam sobre quem devia fiscalizar a cobertura mediática.

“O processo foi tão difícil que não houve qualquer espírito de voltar a mexer neste ninho de vespas”, afirma Carlos Abreu Amorim, do PSD. O texto acabou por receber diversas alterações na especialidade e foi aprovado só com os votos a favor do PSD e do CDS e contra de toda a esquerda. O actual vice-presidente da bancada do PSD, Carlos Peixoto, confirma que o PSD está “confortável” com as regras em vigor e não tenciona rever a lei. O PÚBLICO não conseguiu obter uma reacção do CDS, do BE ou do PS.

O deputado do PCP António Filipe considera incoerente que a CNE tenha um “entendimento tão restritivo que as entidades públicas não podem fazer nada”, ao mesmo tempo que admite que a “cobertura jornalística não dê tratamento verdadeiramente igualitário” a todas as candidaturas. E nota que a relação entre municípios e eleições europeias é “distante”.