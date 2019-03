The End of Meat: um documentário para mostrar que “o futuro da carne é história”

E se parássemos de comer carne? The End of Meat, um documentário realizado por Marc Pierschel, mostra uma visão optimista de um mundo em que “o futuro da carne é história”. Durante uma hora e meia, o filme expõe a perspectiva de activistas, advogados, académicos e cientistas de todo o mundo e tenta revelar "o impacto escondido do consumo de carne, explorar as oportunidades e benefícios de uma mudança para uma dieta mais ‘solidária’ e levantar questões críticas sobre o papel futuro dos animais na nossa sociedade”, lê-se no site. Está desde terça-feira disponível para compra ou aluguer no Vimeo e no iTunes.

“Em vez de me focar nas consequências negativas do consumo de carne, quis mostrar as enormes possibilidades benéficas de um mundo pós-carne e como isso seria para os humanos, animais e planeta”, disse o realizador alemão ao portal Plant Based News. Para isso, encontrou-se com a famosa Esther, a porca-maravilha, e com pioneiros do movimento vegan na Alemanha; visitou Palitana, a primeira cidade vegetariana na Índia, e observou métodos inovadores para produzir carne e queijo sem recurso a animais. Porque apesar das "evidências do impacto negativo do consumo de carne no planeta e na saúde", continua a existir "um caso amoroso entre as pessoas e os hambúrgueres, bifes, nuggets e nacos de carne". E este documentário quer provocar um divórcio.