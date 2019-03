Filma a Greve Climática Estudantil e envia-nos o teu vídeo

A Greve Climática Estudantil está quase a chegar e em Portugal mais de 25 localidades juntam-se à convocatória mundial, inspirada pelas acções de Greta Thunberg.

Do Porto a Lisboa, passando por Barcelos, Reguengos de Monsaraz, Funchal, Fornos de Algodres, Faial e Faro, estudantes vão faltar às aulas em defesa do clima esta sexta-feira, 15 de Março. Todas as manifestações começam às 10h30, excepto nos Açores, onde a convocatória está marcada para as 9h30.

Por cá, queremos ver os protestos pelos teus olhos. Até às 14h de 15 de Março envia os teus vídeos para [email protected]. Mostra-nos como é que está a ser a tua manifestação. No final, faremos um vídeo com os contributos.

Os vídeos devem ser filmados na horizontal e ter entre 30 segundos a 1 minuto. No nome do ficheiro inclui o autor e a localização. Podes usar serviços de transferência de ficheiros, não nos importamos.

Passa a palavra. Juntos vamos filmar como tudo aconteceu.