Este cão pastor entrou na auto-estrada atrás das suas ovelhas que iam para o matadouro

A força dos hábitos, e talvez dos laços criados, falou mais alto. Se o defesa central Gerard Piqué no Barcelona protege a baliza, este cão pastor, também chamado Piqué, procurou continuar com as ovelhas que protegia, mas que acabaram num matadouro.

Em Espanha, o animal não se conformou ao ver partir o rebanho. Por isso, entrou pela auto-estrada AP7 adentro e correu atrás da viatura que transportava os animais.

Esta “perseguição” só acabou depois de os condutores da carrinha terem alertado as autoridades. Em resposta, a Guàrdia Municipal de Fogars de la Selva, em Barcelona, conseguiu travar Piqué. O cão foi apanhado em segurança e sem quaisquer ferimentos, mas ainda não se sabe como é que o animal entrou na auto-estrada.

“Os animais nunca param de nos surpreender”, reagiram as forças de segurança numa publicação no Facebook, onde partilharam este episódio. “Vale a pena, por esta e outras histórias semelhantes, fazer um esforço para melhorar as vidas deles”, pode ler-se na publicação.

“Ainda noutro dia fizemos uma publicação na qual aconselhávamos a necessidade de manter os cães bem seguros e demos, como exemplo, à actuação deste lindo cãozinho na estrada”, diz a polícia que, após conversar com o dono do cão, percebeu que esta não foi a primeira vez que Piqué correu atrás dos camiões que levam os animais que vai protegendo ao longo dos anos.