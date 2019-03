O descarrilar da CP

O vosso magnífico trabalho sobre o estado miserável dos nossos comboios é de tal maneira oportuno que espero que o governo faça qualquer coisa para salvar a empresa, os seus trabalhadores e os milhões de portugueses e estrangeiros que utilizam as nossas vias férreas.

Na verdade, é altura de perguntar:

1) Quem deixou que a CP chegasse ao estado de decadência em que se encontra?

2) Quem autorizou que fossem vendidas para a Argentina locomotivas e carruagens que agora tanta falta nos fazem?

3) Porque encerraram a Sorefame e deixaram sem suporte, material e logístico, não só a CP mas também o Metro e a Carris?

4) E já agora, é europeu uma composição, numa viagem de menos de duas horas, sofrer um atraso de 45 minutos ou um Alfa não ter água nas casas de banho ou circular com o ar condicionado avariado?

Convido o Presidente da República, o primeiro-ministro e outros governantes, de surpresa, a fazerem a viagem Lisboa-Faro ou Faro-Vila Real de Santo António. Não vai dar para afectos e sorrisos. Dizem que somos um país moderno! Não brinquem com o povo.

Manuel Alves, Lisboa

A viagem de circunavegação de Fernão de Magalhães

Na vossa edição de ontem o historiador Rui Tavares afirma que Fernão de Magalhães (FM) foi “o primeiro humano que documentadamente regressou a um ponto de partida onde tinha estado antes, cumprindo a viagem pelo outro lado do planeta”. Ora, durante o tempo em que permaneceu na Índia não há conhecimento de FM ter estado a oriente de Malaca, sendo que no decurso da viagem de circunavegação veio a falecer em Mactan, nas actuais Filipinas, na sequência de uma estranha escaramuça que não lhe trouxe honra nem glória.

Assim sendo, faltou ao navegador português percorrer a distância entra Mactan e Malaca para cumprir o objectivo que lhe foi conferido no artigo em causa.

Pedro Teixeira Bastos, Porto

Dia Internacional da Mulher

No dia em que se comemorava a homenagem ao dia da Mulher, assisti na televisão à intervenção da dirigente do CDS, Assunção Cristas, lamentando nunca ter existido em Portugal uma primeira-ministra no nosso país.

Pasme-se, uma figura política da nossa praça, ainda por cima mulher, ignorar ou, por falta de memória, não saber que entre 1 de Agosto de 1979 a 3 de Janeiro de 1980, a eng.ª Maria de Lourdes Pintassilgo desempenhou as funções de primeira-ministra de Portugal.

Foi a única mulher que desempenhou aliás estas funções, tendo chefiado o V Governo Constitucional, e foi a segunda mulher a desempenhar este cargo na Europa, dois meses depois da tomada de posse de Margaret Thatcher.

A Assunção Cristas, que ambiciona vir a ser primeira-ministra, dou um conselho: o futuro não se faz sem o passado seja em que país for ou não será?

José Luís de Oliveira Alves, Lisboa