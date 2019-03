Polícia do Rio de Janeiro detém dois suspeitos pelo homicídio de Marielle Franco

A polícia brasileira deteve nesta terça-feira dois antigos agentes da Polícia Militar no Rio. A polícia brasileira deteve nesta terça-feira dois antigos agentes da Polícia Militar no Rio de Janeiro suspeitos pelos homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, avança o Folha de S. Paulo.

De acordo com o mesmo jornal, os dois homens estariam dentro do automóvel usado no crime, que aconteceu a 14 de Março do ano passado.

A operação de detenção dos dois suspeitos aconteceu pelas 5h locais (8h em Lisboa) os agentes da Divisão de Homicídios e promotores do Ministério Público estadual do Rio de Janeiro seguiram em equipas pequenas, para evitar chamar a atenção, como explica o Folha.

As identidades dos detidos ainda não foram confirmadas, mas de acordo com o site de notícias G1, trata-se do polícia militar reformado Ronnie Lessa, 48 anos, e o ex-polícia militar Élcio Vieira de Queiroz, de 46 anos.

Ronnie Lessa é apontado pelas investigações como o suspeito que disparou sobre a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco e sobre o seu motorista, Anderson Gomes. Já Élcio Vieira de Queiroz seria o condutor do veículo usado no homicídio.

Marielle Franco era uma das vozes críticas da actuação da Polícia Militar e Exército brasileiro no Rio de Janeiro. Foi morta a tiro quando seguia no banco de trás de um automóvel, atingida com quatro tiros na cabeça.

Os tiros foram disparados do interior de outro automóvel, que se aproximou do carro em que seguia a vereadora, o motorista e uma assessora. O motorista, Anderson Gomes, de 39 anos, também foi morto.

A morte de Marielle motivou várias acções de homenagem. Algumas atravessaram o Atlântico: em Portugal, o Parlamento aprovou um voto de condenação e de pesar, seguido de um minuto de silêncio. Nas ruas de nove cidades portuguesas, ouviu-se "Marielle, presente!”, pela voz de mais de vários milhares de pessoas.