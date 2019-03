Parlamento britânico volta a chumbar acordo do “Brexit"

A câmara baixa do Parlamento britânico chumbou esta terça-feira a segunda versão do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, por 391 contra 242 votos. A primeira versão tinha sido chumbada há cerca de mês, por 230 votos.

A primeira-ministra Theresa May anexou ao documento garantias “legalmente jurídicas” para limitar o carácter potencialmente definitivo do backstop – o mecanismo de salvaguarda para evitar uma fronteira na ilha irlandesa –, mas não conseguiu convencer a maioria dos deputados da Câmara dos Comuns e, particularmente, a facção eurocéptica do Partido Conservador.

May agendou nova votação para quarta-feira, para aferir a vontade dos deputados quanto a um “Brexit” sem acordo.