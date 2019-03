Avalanche na Escócia faz pelo menos dois mortos

Dois alpinistas morreram e outros dois ficaram feridos na sequência de uma avalanche na montanha de Ben Nevis, o maior pico do Reino Unido, anunciou a polícia escocesa, citada pelo diário britânico The Guardian. A avalanche aconteceu nesta terça-feira, por volta da hora de almoço, e as equipas de socorro já se encontram no local.

“Infelizmente, podemos confirmar que duas pessoas morreram e que duas pessoas ficaram feridas”, disse a polícia em comunicado, citado pela Reuters. A polícia ainda não adiantou mais pormenores sobre o incidente.

Para o local foi enviado um helicóptero, uma ambulância aérea, três ambulâncias terrestres e uma equipa de psicólogos. Um grupo de militares que estava a treinar na zona também se ofereceu para prestar ajuda, refere a BBC.

A primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, lamentou o sucedido no Twitter e agradeceu às equipas de socorro no local, dizendo que “são notícias trágicas”. A montanha, que tem 1345 metros de altitude e está situada na zona ocidental da Escócia, já tem sido palco de outros acidentes envolvendo mortes: uma mulher alemã de 21 anos morreu no dia de Ano Novo, depois de cair enquanto escalava com mais três amigos; também em Dezembro, um homem de 21 anos morreu na montanha.