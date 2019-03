May não convenceu aliados e acordo do “Brexit” pode ser chumbado de novo

As garantias “juridicamente vinculativas” ao tratado de saída do Reino Unido da União Europeia, que Theresa May anunciou ao final da noite de segunda-feira, em Estrasburgo, podem não ser suficientes para que os seus aliados no Parlamento dêem luz verde ao acordo, na votação decisiva desta terça-feira na Câmara dos Comuns.

A primeira-ministra britânica apresentou três documentos que, na visão do Governo, asseguram que o backstop – a cláusula de salvaguarda para evitar o regresso da fronteira à ilha da Irlanda – não deixará o Reino Unido “indefinidamente preso” às regras europeias.

O primeiro é um instrumento interpretativo que oferece força legal à carta que Jean-Claude Juncker (presidente da Comissão Europeia) e Donald Tusk (presidente do Conselho Europeu) escreveram em Janeiro, a defender que o backstop não será uma solução permanente.

O segundo é uma declaração conjunta que decreta que as duas partes vão procurar “disposições alternativas” e em “boa-fé” ao backstop, durante os próximos 20 meses. E o terceiro é uma declaração unilateral do Reino Unido definindo que pode solicitar o fim do backstop a um painel de arbitragem independente, caso entenda que a UE não está a fazer esforços suficientes para arranjar uma alternativa.

Mas tanto os conservadores eurocépticos como os unionistas norte-irlandeses, que apoiam o executivo no Parlamento, não parecem convencidos com as novidades trazidas de França , após uma reunião de última hora segunda-feira à noite com Juncker e Michel Barnier (negociador-chefe da UE para o “Brexit”).

“Na nossa opinião, não foram conseguidos progressos suficientes até ao momento”, disse o Partido Unionista Democrático (DUP) irlandês em comunicado. “Parece-nos claro que os riscos de mantêm e que o Reino Unido pode ficar impedido de sair legalmente do backstop caso este seja activado”

Contra May joga o parecer jurídico divulgado esta terça-feira pelo procurador-geral Geoffrey Cox aos novos desenvolvimentos. Segundo Cox – que foi uma das últimas armas do Governo para negociar com Bruxelas –, das concessões obtidas resulta uma “redução do risco” de o país ficar preso à UE, mas não a sua eliminação.

Sendo o backstop accionado por “não haver um incumprimento demonstrável de nenhuma das partes”, mas “simplesmente por divergências intratáveis” entre elas, o Reino Unido fica “sem meios internacionalmente legais para abandonar o protocolo”. “Os riscos legais permanecem inalterados”, assumiu Cox.

Ora para a facção hard-brexiteer do Partido Conservador e para os dez deputados do DUP estas conclusões não garantem um limite temporário do backstop, nem permitem ao Reino Unido suprimir unilateralmente o mecanismo.

“À luz da nossa própria avaliação legal e de outras, não recomendamos à aceitação da moção de hoje do Governo”, defendeu Bill Cash, conservador e membro do ERG [European Research Group, o grupo de deputados eurocépticos conservadores].

O backstop pretende evitar a reposição dos controlos alfandegários entre Irlanda do Norte e República da Irlanda e pôr em causa os acordos de paz que puseram fim ao conflito na ilha. Mas dele resulta a manutenção do Reino Unido numa união aduaneira com a UE e o alinhamento do território norte-irlandês com o mercado único, caso Londres e Bruxelas não encontrem uma solução alternativa até ao final de 2020.

Sem o apoio dos seus aliados no Parlamento e com a oposição decidida a votar contra, o Governo corre sérios riscos de ver novamente chumbado o acordo do “Brexit”, dois meses depois de a sua primeira versão ter sido rejeitada por 230 deputados.

A votação na Câmara dos Comuns de Westminster começa às 19h desta terça-feira.