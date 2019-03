Serpa exige obras em estradas que atravessam o concelho

A Assembleia Municipal de Serpa, no distrito de Beja, exigiu esta terça-feira uma “rápida e eficiente” intervenção do Governo para melhorar as estradas nacionais que atravessam o concelho e estão “em pior estado”, necessitando de “obras urgentes”.

A exigência surge numa moção enviada à agência Lusa, e que foi apresentada pelos eleitos do PS e aprovada pelos 16 membros da maioria CDU e os nove socialistas na mais recente reunião da Assembleia Municipal de Serpa, sendo que o eleito da coligação PSD/ CDS-PP faltou.

Na moção, a assembleia municipal exige que o Governo, através da empresa pública Infra-estruturas de Portugal, “leve a efeito uma rápida e eficiente intervenção para o melhoramento das estradas nacionais que atravessam o concelho de Serpa, assinaladas como estando em pior estado”.

O órgão municipal exige também que “o Governo se comprometa a realizar um levantamento exaustivo das carências de todas as estradas nacionais que atravessam o concelho” para que, “a médio prazo, haja uma intervenção profunda em todas as vias” que servem Serpa.

Apesar de o Estado ter “planos para intervir nalgumas estradas nacionais” que servem o concelho, “na realidade, nos últimos anos, foram realizadas apenas algumas obras de manutenção e reparação que são insuficientes”, refere a moção.

A “quase totalidade” das estradas nacionais que atravessam o concelho de Serpa “necessitam de obras de beneficiação”, tendo em consideração “o estado de degradação” dos pavimentos betuminosos, que têm “buracos, fissuras e falta de asfalto nalguns locais, resultando num risco acrescido de provocar danos em viaturas e de ocorrência de acidente”.

Segundo a Assembleia Municipal, as estradas que estão “em pior estado” e “necessitam de obras de manutenção urgentes e de maior vulto” são a nacionais 265 (Vale do Poço/ Serpa/ Brinches), 392 (Vila Nova de S. Bento/ Pias/ Brinches) e “particularmente” a 260, no troço entre a ponte sobre o rio Guadiana situada perto da cidade de Serpa e a fronteira de Vila Verde de Ficalho, que está “em forte processo de degradação, provocada pelo intenso tráfego, quer de veículos ligeiros e pesados, quer de máquinas agrícolas”.

As restantes estradas nacionais que servem o concelho, a 386 (Brinches/ Moura), a 258 (Moura/ Vidigueira) e a 255 (Serpa/ Pias), também "necessitam de algumas obras de manutenção", referem os autarcas.