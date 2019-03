Integração da cultura na Porto Lazer dita saída da directora municipal

A Câmara do Porto confirmou na segunda-feira à noite que cessou a comissão de serviço da directora municipal de Cultura, Mónica Guerreiro, devido à integração da área da cultura na empresa municipal Porto Lazer.

“A Câmara do Porto confirma que no âmbito da restruturação em curso, devido à integração da área cultural na empresa municipal, cessou a comissão de serviço da directora municipal de cultura”, lê-se na resposta enviada à Lusa.

De acordo com a autarquia, “o procedimento é idêntico ao seguido aquando da criação da empresa municipal do Ambiente em que também aquela direcção deixou de ser ocupada na Câmara Municipal, a fim de não duplicar competências”.

A questão foi levantada na Assembleia Municipal do Porto por Susana Constante Pereira, deputada do grupo municipal do Bloco de Esquerda, que questionou o presidente da autarquia sobre o afastamento daquela dirigente municipal, uma questão que não chegou a ser respondia por Rui Moreira durante a assembleia.

A autarquia anunciou, em 28 Fevereiro, que a Porto Lazer vai ser transformada na empresa de cultura e desporto da cidade, depois de uma alteração legislativa que excepciona do cumprimento de metas económico-financeiras as empresas municipais que desenvolvam actividade nestas duas áreas.

A criação de uma empresa de cultura no Porto foi decidida a 12 de Julho de 2017 pela Assembleia Municipal, que então aprovou, por proposta do Executivo presidido por Rui Moreira, a sua concretização.

Contudo, o Tribunal de Contas veio a rejeitar o visto prévio à empresa, por considerar, segundo a autarquia, “que os pressupostos para a criação de empresas municipais nesta área eram diferentes dos requisitos para o seu encerramento, obrigando a que cumprisse metas económicas impossíveis de alcançar na actividade cultural”.

Esta nova redacção “permite que, na prática, a Porto Lazer possa ser transformada numa empresa municipal que cumpra simultaneamente as duas funções [cultura e desporto], sem que incorra no risco de incumprir os critérios económicos das empresas municipais e ser obrigada ao encerramento”, explicava na ocasião a autarquia em comunicado.

Já no dia 6 de Março, Rui Moreira revelou que a nova empresa municipal de cultura e desporto da cidade poderá vir a chamar-se Ágora.

Câmara mantém gestão de museus, bibliotecas e património

A Câmara do Porto vai manter a gestão dos museus, bibliotecas e do património, passando a gestão dos teatros municipais e de projectos como o Cinema Batalha para a nova empresa municipal de cultura e desporto, Porto Lazer.

“Ficará a parte da gestão dos museus e das bibliotecas e depois as questões do património (...). Portanto, ficará cá dentro um corpo reduzido, entregando aquilo que são projectos especiais, os teatros municipais, o projecto do [Cinema] Batalha e as direcções artísticas das várias entidades na área das galerias, dos museus e do teatro. Isso é o que nós pretendemos”, revelou o presidente da autarquia, Rui Moreira, na Assembleia Municipal desta segunda-feira.

O autarca explicou ainda que esta integração vai permitir assegurar a um conjunto de profissionais “um emprego estável e devidamente remunerado”, dado que uma das dificuldades da contratação pública prendia-se com o enquadramento destes profissionais no quadro da função pública.

Na discussão deste ponto, o deputado do grupo municipal do PSD Francisco Carrapatoso questionou o presidente da câmara sobre se a nova empresa municipal “vai incorporar ou não as 136 pessoas que pretendiam transferir para a empresa em 2017, 80 dos quadros da câmara e depois mais 30 ou 40 a contratar de novo”.

“Saber ainda se vamos ter uma estrutura pesadíssima, se vamos ter um alargamento do conselho de administração, como estava na altura previsto, com director-geral, adjuntos da administração, adjuntos de directores gerais, adjuntos de administradores, directores de pelouro de informação”, prosseguiu o social-democrata.

Com o PSD, “essa empresa não era precisa, já tinham o La Féria”

Na resposta, Rui Moreira garantiu que o município “não vai ter nenhum assessor da administração a ganhar mais que todo o conselho de administração” como encontraram quando chegaram à autarquia e acusou o PSD de esquecimento.

“Se nós tivéssemos o programa de cultura que o PSD colocou na cidade durante 12 anos, essa empresa não era precisa, já tinham o La Féria, não valia a pena. Os senhores deram numa de esquecimento e depois obrigam-me a vir aqui lembrar os tempos da passadeira vermelha no Rivoli para ver My Fair Lady - A minha querida não sei quantas. Não precisávamos da Porto Lazer”, ironizou.

A proposta de alteração dos estatutos foi aprovada esta segunda-feira em Assembleia Municipal com o voto contra da CDU e abstenção do Bloco de Esquerda (BE).

Na proposta explica-se que “é através da alteração dos estatutos de uma empresa já existente que mais rapidamente se chegará ao desiderato enunciado”.