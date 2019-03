Contentores no Parque Tejo ou um monumento às feministas? Lisboetas já podem decidir

No último ano, Lisboa passou por uma pequena revolução no que à mobilidade alternativa diz respeito: as Gira começaram a rolar e empresas privadas puseram também bicicletas nas ruas. Depois, apareceram as trotinetes para transporte de uns e tormento para outros. Não é por isso de espantar que a mobilidade e segurança tenha sido a categoria que mais projectos tem a votação na edição 2018/2019 do Orçamento Participativo de Lisboa. Das 122 ideias finalistas, 29 são dedicadas a esta área e, pelo menos, duas propõem a promoção de “acções de sensibilização” para a correcta utilização dos vários modos de transporte na via pública.

Outro projecto propõe a instalação de um “Sistema Integrado de Sinalização e Orientação Pedonal” que ajude turistas e residentes a deslocar-se na cidade. Como? Ajudando-os a planearem o caminho mais rápido a seguir, a descobrir percursos novos e pontos de conexão entre diferentes meios de transporte.

Numa altura em que Lisboa faz o caminho para ser a Capital Verde Europeia em 2020, a câmara de Lisboa quis destacar as propostas que se centram na sustentabilidade ambiental​. Dos 122 projectos, 24 tem “selo verde”. Um deles sugere que se crie uma unidade de reciclagem de plásticos, em parceria com o Ecocentro do Parque das Nações para onde está prevista a implementação de um Centro de Interpretação de Resíduos, visando a sensibilização para a sua separação e reutilização, escrevem os proponentes. Desta forma, acreditam, esta unidade seria um exemplo de reutilização do plástico, transformando-o num novo material como cordão plástico, que serve para impressoras 3D, e assim executar novos objectos/equipamentos para a cidade.

Contentores no Parque Tejo?

Se o projecto dos contentores previsto para o Martim Moniz não tem sido consensual entre os lisboetas, há quem se inspire nele e tire dali a ideia para a criação de um Espaço de Galerias de Artes no Parque Urbano do Tejo e do Trancão, feito — precisamente — de contentores. Seriam reaproveitados contentores marítimos, “transformando-os em ateliers e oficinas” e “contribuindo para a economia circular"​, escrevem os proponentes.

Seria, assim, criado um “pólo de criatividade” onde artistas de street art — nacionais e estrangeiros — e mentores pudessem trabalhar em conjunto “fazendo crescer nos jovens uma maior consciência artística, cultural e ambiental”.

Entre as propostas para a zona ribeirinha, está ainda a instalação de uma rede de sirenes para aviso da população em caso de emergência, como um sismo ou tsunami.

Chiado com menos carros?

A requalificação de alguns espaços públicos também não ficam fora da lista de projectos que lisboetas — e não só — querem ver executados na cidade. Nos Olivais, querem-se ver requalificados os espaços públicos do bairro Alfredo Bensaúde.

A ideia é criar espaços de lazer para a população — espaços verdes, locais de diversão e de prática de desporto. Para isso, deveriam ser introduzidas peças de mobiliário urbano, e delimitadas zonas de estacionamento, refeitos os passeios e colocadas de lombas. Escrevem os proponentes que esta candidatura resulta do “trabalho comunitário desenvolvido no bairro”, no seguimento de projectos implementados no território e apoiados financeiramente pelo programa municipal BipZip – Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária e que estas são necessidades identificadas pela população.

33,8 milhões de euros Ao longo das várias edições do Orçamento Participativo de Lisboa, os cidadãos apresentaram 6204 propostas e votaram mais de 268 mil vezes. Foram a votação 1957 projectos, dos quais saíram 120 ideias vencedoras, num total de cerca de 33,8 milhões de euros. Ainda assim, nem todas as propostas saíram da gaveta. O voto pode ser feito através do site www.lisboaparticipa.pt, por mensagem escrita (grátis para o número 4310, com o número do projecto escolhido), ou presencialmente em sessões de apoio ao voto ou no atendimento na loja Lisboa Participa, na Praça do Município. Ainda não é conhecida a data em que serão apresentados os projectos vencedores desta edição do OP. Em 2017, foram contemplados 15 projectos. A grande ideia vencedora foi a criação de um novo pólo cultural de Carnide que conquistou 5922 votos. Em 2016, o Jardim do Caracol da Penha tinha sido o grande vencedor com mais de nove mil votos — estabelecendo assim o recorde de votos que ainda não foi quebrado.​ Este projecto prevê a abertura de um novo jardim público nas freguesias de Arroios e Penha de França. O concurso público para a sua construção foi lançado no mês passado.

No Chiado, os lisboetas querem ver o Largo Barão Quintela com nova cara e sem carros. A proposta prevê o alargamento dos passeios, a eliminação dos lugares de estacionamento, a substituição da relva por outro piso em volta da estátua do Eça de Queiroz e ainda a colocação de bancos de jardim para usufruir da sombras das árvores. O trânsito desapareceria, ficando apenas para residentes que se desloquem para a Rua das Flores e para a Travessa Guilherme Cossoul.

Também o Largo das Belas-Artes se quer de cara lavada e com menos carros. Para isso, escrevem os proponentes, se tornar uma “extensão da maior escola de artes e design do país mas também o centro da vida pública do Chiado”.

Há ainda duas propostas para a colocação de placas de toponímia com QR Code nas freguesias de Alvalade e do Areeiro. Para que ninguém se perca na cidade.

Monumento às feministas?

Se no ano passado se pedia que fosse erguido um memorial aos escravos e outro monumento à cidade — ambos acabariam vencedores — também este ano figuram no rol de ideias do OP um monumento aos “Movimentos Feministas na Cidade de Lisboa”, com a colocação de uma placa evocativa no topo do Parque Eduardo VII, onde a 13 de Janeiro de 1975 se realizou a “primeira manifestação feminista na cidade, pós revolução de Abril”. É proposto ainda um monumento ao cônsul Aristides Sousa Mendes, assim como a colocação de um relógio de sol no Cais do Sodré, onde em tempos já existiu um equipamento semelhante.

Este ano chegaram à autarquia 539 ideias, mais 105 do que no ano passado. Destas, 122 passaram à votação final que decorrerá até 28 de Abril.

Este ano, a idade mínima para apresentação de ideias e votação baixou dos 18 para os 16 anos, porque a autarquia considerou que o OP estava a passar ao lado dos mais jovens. Por isso, foram feitas sessões de apresentação do projecto em escolas, mas também para comunidades migrantes e para os mais velhos.

Há 2,5 milhões de euros para pôr estas ideias a andar. As mais votadas serão contempladas no orçamento municipal para o próximo ano. O poder está agora nas mãos da população.