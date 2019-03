Câmara da Batalha melhora acessos para pessoas com mobilidade reduzida

O Município da Batalha, no distrito de Leiria, tem em fase final de projecto a realização de 41 intervenções de melhoria das acessibilidades na vila e mais sete correcções no espaço urbano, anunciou esta terça-feira a autarquia.

O projecto, que tem como objectivo “promover melhores condições de acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência e população com mobilidade reduzida”, prevê intervenção em escadas, rampas e passagens de peões de superfície.

Segundo o Município da Batalha, este projecto irá contar com a colaboração da Associação Salvador ao nível da sensibilização da comunidade e, na sua execução, “serão observadas as recomendações da ACAPO (Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal)”.

“Esta intervenção procura dar seguimento às acções que ao longo dos anos o Município da Batalha tem realizado, com destaque para os projectos inclusos do Museu da Comunidade Concelhia da Batalha (MCCB) e do Eco Parque Sensorial da Pia do Urso”, referiu o presidente da autarquia, Paulo Baptista Santos (PSD), citado numa nota de imprensa.

O autarca considerou “da maior importância as parcerias” desenvolvidas nesta área, pelo que espera “também contar com a Associação Salvador, nomeadamente ao nível de acções de sensibilização da comunidade para a relevância da problemática das acessibilidades e da inclusão”.