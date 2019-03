Seixal é a outra estrela da BTL. E leva a baía, a Mundet e novos hotéis para impressionar

À 31.ª edição da BTL — Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorre esta semana no Parque das Nações, o Seixal torna-se uma das estrelas maiores da maior feira de turismo do país como o “município convidado”.

“Com uma baía única, integrada no estuário do Tejo, e uma ampla frente ribeirinha, o Seixal apresenta todas as condições para se assumir como um destino turístico na região da grande Lisboa”, resume-se na apresentação da BTL. A ajudar, a “recente requalificação da frente ribeirinha” que veio dar “um novo fôlego” a este concelho do distrito de Setúbal.

Na feira é de esperar que a “história, tradição e actividades náuticas de recreio” do “município convidado”, que se quer afirmar como “"moderno e cosmopolita”, sejam o mote. Em destaque estarão particularmente a Estação Náutica da Baía do Seixal, mas também novos projectos.

Entre eles, o Hotel Mundet, um projecto de reconversão de espaços da antiga fábrica corticeira, que chegou a ser a maior do país no sector, nascida em 1905 e encerrada em 1988. Depois do abandono, viria a ser gradualmente recuperada (como espaço museológico, casa de diversas iniciativas ou zona cultural, de lazer e restauração).

Agora, vem aí mais uma nova vida na Mundet, a da hotelaria. O Hotel Mundet será o primeiro hotel de quatro estrelas da frente ribeirinha do Seixal, terá 84 apartamentos, piscina, bar, solário, lounge e, claro, terá a cortiça como tema. A obra, um investimento de cerca de 7,5 milhões de euros, foi adjudicada em Dezembro e a abertura deverá ocorrer em 2021.

Mas não é o único projecto hoteleiro e turístico: há novos e muitos investimentos destinados a “reabilitar a área” e dar-lhe mais atracção e actividades, incluindo o hotel Quinta da Trindade, um eco resort na “restinga da Ponta dos Corvos”, o Largo dos Restauradores, o hotel e porto de recreio da Amora e o porto de recreio do Seixal. A estes juntam-se também a recuperação da Quinta da Fidalga para unidade hoteleira e a criação de um novo equipamento turístico integrado no projecto Seixal Vila Hotel”, que terá um conceito local: “dar a conhecer a vida de uma vila piscatória junto à capital”.

A indicação do Seixal para Município Convidado da BTL foi resumido, na altura do anúncio, pela directora da feira, Fátima Vila Maior, como uma “escolha” que “premeia o esforço de reconversão e excelente trabalho” desenvolvido pelo concelho na “promoção da sua identidade histórica e cultural”. O objectivo assumido: que a participação na feira “estimule o turismo, assim como empresas e operadores a investirem mais e melhor numa região com tanto para oferecer”.

A feira decorre de 13 a 17 de Março, na FIL do Parque das Nações em Lisboa, sendo os primeiros dois dias e meio só para profissionais.