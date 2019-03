Aperta-se o cerco à Boeing: Reino Unido proíbe o 737 Max

O Reino Unido acaba de anunciar que não autoriza qualquer tipo de voo comercial com o modelo Boeing 737 Max 8. A proibição aplica-se a “a todos os voos comerciais de passageiros de qualquer operador que chegue, que parta ou que sobrevoe o espaço aéreo do Reino Unido”, segundo o anúncio feito há minutos.

A decisão é do regulador britânico e é surpreendente – além de ser o maior “golpe” até ao momento nas aspirações da Boeing, cujas acções na bolsa continuam a cair. É surpreendente porque o Reino Unido é um dos membros da EASA, o regulador europeu do espaço aéreo, e decide avançar sozinho para esta proibição do uso do 737 Max 8, cuja fiabilidade está a ser posta em causa após dois aparelhos desta geração terem caído em Outubro de 2018, na Indonésia, e no último domingo, na Etiópia.

“É uma medida de precaução”, refere um porta-voz do regulador britânico, citado pelo diário londrino Guardian. Até agora, nenhuma agência europeia tinha ido tão longe. Já havia quatro países que tinham suspendido os voos com este modelo, mas todos de outras geografias. Primeiro foi a China e a Indonésia, e nesta terça-feira seguiram-se a Austrália e Singapura.

A entidade responsável pela certificação do 737 Max 8 é o regulador dos EUA, a FAA, porque se trata de um avião de fabrico norte-americano. Num comunicado distribuído às companhias de aviação, a FAA diz que apesar das similitudes entre os dois acidentes, não toma para já nenhuma decisão. “Esta investigação ainda agora começou e até ao momento não temos nenhum dado que nos permita qualquer conclusão ou que nos encaminhe para qualquer tipo de decisão”, lê-se no comunicado.

Dados oficiais mostram que há registos de cinco aparelhos 737 Max 8 no Reino Unido. Mas a decisão agora anunciada aplica-se a todos os outros que queiram sobrevoar o espaço aéreo britânico.

Na segunda-feira, fonte oficial do regulador português, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), considerava pouco provável que houvesse decisões individuais nesta matéria, tendo em conta que a certificação de aviões é matéria tratada no plano supranacional e que costuma haver tratamento de reciprocidade entre as decisões da FAA sobre os aviões da Boeing e as da EASA em relação aos aviões do consórcio europeu Airbus.