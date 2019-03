Manchester City sem problemas

O Manchester City não teve grandes problemas para se desembaraçar do Schalke 04, triunfando por 7-0 no Etihad, depois de já ter vencido na primeira mão por 2-3, em Gelsenkirchen. A equipa de Pep Guardiola já igualou o que fez a época passada, em que chegou aos “quartos” (fase em que foi eliminada pelo Liverpool), e, com o City, já são três as equipas inglesas qualificadas para a fase seguinte, depois de Manchester United e Tottenham se terem apurado na semana passada – para que não haja nenhum “brexit” da Champions, falta o Liverpool eliminar o Bayern.

O Schalke até se tinha batido bem no jogo da primeira mão (chegou a estar a ganhar por 2-1 antes de sofrer dois golos nos últimos cinco minutos), mas quaisquer hipóteses de reviravolta ficaram reduzidas a quase nada depois da meia-hora. Aos 35’, Bernardo Silva foi derrubado na área da equipa alemã e, na conversão do penálti, Kun Aguero fez o 1-0. O argentino bisou na partida aos 38’ e, aos 42’, foi o alemão Leroy Sané a marcar à sua antiga equipa.

Na segunda parte, Raheem Sterling fez o 4-0 aos 56’, Bernardo Silva contribuiu para o arraso aos 71’, com um remate rasteiro e colocado já dentro da grande área (o seu terceiro golo da época na Champions), Phil Foden fez o 6-0 aos 78’, e Gabriel Jesus fechou a contagem aos 84’.