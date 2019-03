Jennifer Lopez e Alex Rodriguez estão noivos. A cantora e o ex-jogador de basebol publicaram nas redes sociais uma fotografia com duas mãos e um anel. “Ela disse sim”, escreveu o Rodriguez na descrição.

J-Lo e A-Rod — como são conhecidos frequentemente — estão juntos há dois anos, um marco que celebraram em Fevereiro, partilhando fotografias nas redes sociais. “Esta jornada está só a começar e estou entusiasmado pelo que está para vir”, escreveu então o desportista, que fez parte dos New York Yankees e actualmente é comentador de televisão.

Este será a quarta união da cantora, que já esteve casada também com Ojani Noa (entre 1997 a 1998), com o bailarino Cris Judd​ (2001 a 2003) e com o cantor Marc Anthony (2004 a 2014), com quem teve dois filhos gémeos, hoje com 11 anos. A artista chegou a estar noiva de Ben Affleck (em 2002), com quem participou no filme Duro Amor. Alex Rodriguez esteve casado com Cynthia Scurtis, entre 2002 e 2008, com quem tem duas filhas.