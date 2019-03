Médico condenado por cinco crimes de violação continua a exercer

O médico cubano que, no início do ano passado, foi condenado a seis anos de prisão por ter violado cinco doentes, nos Açores, continua em liberdade e a exercer a sua profissão na zona de Lisboa. Aliesky Aguilera recorreu da sentença e, apesar de o Tribunal da Relação de Lisboa se ter limitado a encurtar a pena de prisão em meio ano, o mandado de prisão ainda não foi emitido.

Por outro lado, o clínico não conheceu ainda o desfecho do processo instaurado pelo Conselho Disciplinar do Sul da Ordem dos Médicos (OM), pelo que continua a poder exercer medicina, conforme adianta esta segunda-feira o Correio da Manhã. Ao PÚBLICO, fonte da OM garante que, logo que foi conhecida a sentença, o caso foi encaminhado para o Conselho Disciplinar do Sul daquela ordem, com um pedido de especial urgência na respectiva apreciação. Aquele órgão tem, contudo, total autonomia quanto à decisão sobre a sanção a aplicar. Decorrido um ano, o processo continua a aguardar decisão.

O médico cubano foi condenado em Janeiro de 2018 pelo tribunal de Ponta Delgada, a maior cidade açoriana, por crimes cometidos em 2016, enquanto trabalhava no serviço de urgências do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de S. Miguel. Na altura, a acusação considerou que o clínico tirou partido da circunstância de ser médico e de se encontrar no exercício de funções em estabelecimento hospitalar e “agiu com o propósito concretizado de satisfazer os seus instintos libidinosos, bem sabendo que as ofendidas eram suas pacientes” no hospital.

O cubano, que antes de exercer em Ponta Delgada, trabalhou num centro de saúde, em Salvaterra de Magos, ao abrigo do protocolo assinado por Portugal e pelo Governo cubano, “quis e conseguiu através dos actos médicos colocar as doentes na impossibilidade de reagirem, obrigando-as a manterem um comportamento de natureza sexual”, ainda segundo a acusação.

Apesar de absolvido de uma acusação de importunação sexual, Aliesky foi considerado culpado de cinco crimes de violação pelo tribunal de primeira instância, cuja juíza decidiu, porém, não lhe aplicar a interdição de exercer a profissão, alegando que tal é uma competência da Ordem dos Médicos.

Entretanto, o cubano recorreu da sentença para o Tribunal da Relação de Lisboa, cujos juízes lhe baixaram a pena em seis meses. De acordo com o Correio da Manhã, que cita a Procuradoria-Geral da República (PGR), “o processo ainda não baixou do tribunal da Relação”, o que equivale a dizer que ainda não foi emitido o mandado de detenção para cumprimento da pena.