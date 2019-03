Portugal no pelotão do meio

No início do mês, mais precisamente no dia do nosso 29.º aniversário, dedicámos todo um jornal à distância que por vezes existe entre a percepção e realidade. Num dos textos, abordávamos a questão do tamanho de Portugal na Europa - um país que se habituou a pensar em si próprio como um dos pequenos, mas que está na média em termos de área e população, que deu um presidente da comissão europeia (Durão Barroso) e que emprestou o nome a um tratado e uma estratégia (de Lisboa).

Recentemente, encontrei também um documento com factos e números que o Parlamento Europeu distribuiu em Abril de 2018 com informações diversas sobre os 28 países membros (já sem o Reino Unido). Num resumo de uma dúzia de páginas, Portugal volta a aparecer como um país médio e na média. Às vezes surge até no pelotão da frente.

O documento não analisa dados sobre pobreza, condições de vida, salários, pensões, acesso à saúde, desemprego, PIB per capita ou percentagem da dívida. São números exclusivamente sobre o Parlamento Europeu, um órgão onde todos são representados na proporção do seu “peso”. Num ano eleitoral, o PE considerou importante registar os números para memória futura. E eu interessei-me por eles.

Portugal tem 21 eurodeputados e vai manter esse número após o Brexit, apesar dos receios iniciais. Sabia que no total dos 28, só há oito países com mais eurodeputados? Há mais três com o mesmo número (Grécia, Hungria e República Checa) e há 15 com menos (incluindo a Áustria ou a Dinamarca). É um dos casos em que estamos na parte de cima da tabela.

No capítulo da idade dos parlamentares, por exemplo, estamos nos 53 anos/média (sendo o mínimo 36 e o máximo 74) quando a média da UE é de 55 anos. O membro mais velho do PE é grego (tem 91 anos) e os dois mais novos são um espanhol e um húngaro (com 29). Refira-se que a idade mínima para concorrer a um lugar em Bruxelas/ Estrasburgo não é igual em todos os países. Na maioria, como em Portugal, os 18 anos são a idade mínima, mas na Bélgica e em mais nove Estados-membros é preciso ter 21 anos para ser candidato, na Roménia 23 e na Grécia e em Itália 25.

Quando a questão analisada é a dos repetentes vs. novatos, a média dos 28 é de 51% para os eurodeputados reeleitos e de 48,5% para os estreantes. Aqui, Portugal está ao contrário do que é mais comum, mas nunca nos extremos. Entre os parlamentares portugueses, há 52,4% que nunca antes tinham sido eleitos e 47,6% que voltaram a concorrer e a conseguir um mandato. Nos extremos está a Grécia, onde apenas 9,5% são repetentes, e o Luxemburgo, com uma taxa reduzida de renovação: 16,7%.

Outro dado que aprendi no panfleto de 12 páginas do Parlamento Europeu é que independentemente de estarmos bem colocados em termos de número de mulheres na Assembleia da República (mais de 36%), estamos abaixo da média na Europa. Apesar do sistema de quotas que obriga a que as listas eleitorais tenham 33% de mulheres (em breve 40%), em Abril de 2018, data a que se referem os números, as eurodeputadas portuguesas eram 28,6% no total dos 21 parlamentares portugueses. No caso da Finlândia, as mulheres são 69,2% e no do Chipre a sua representatividade fica-se pelos 16,7%, que é mais ou menos a percentagem de mulheres que havia entre os anos de 1979 e 1984, nos primórdios da União Europeia (então ainda com outro nome).

O documento com factos e números tem muitas outras informações interessantes sobre o trabalho no Parlamento Europeu (horas de plenário, votações, actos legislativos, perguntas entregues), mas isso fica para outra oportunidade. Até 26 de Maio, teremos várias.