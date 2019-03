Marcelo e a queda de popularidade: “não é uma coisa que cause depressão”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, desvalorizou nesta segunda-feira a ideia de uma aparente queda de popularidade, lembrando que a última sondagem, divulgada no sábado, mostra um índice de aprovação de 81%. “Se isso é queda, não é propriamente uma coisa que cause depressão”, afirmou Marcelo ao Jornal das 8 da TVI, numa entrevista conduzida por Miguel Sousa Tavares.

Quanto à possibilidade de uma recandidatura a Belém, Marcelo Rebelo de Sousa diz que tomará a decisão “em meados do próximo ano”, fazendo-a depender de dois factores. Por um lado, está em causa o seu estado de saúde e, por outro, a ocorrência de um contexto interno e internacional “semelhante” ao que o levou a candidatar-se à Presidência em 2015. Quando à saúde, Marcelo diz sentir-se bem por agora.

A entrevista acontece numa altura em que Marcelo cumpre três anos de mandato, marca que assinalou em Angola — uma escolha que foi “intencional” segundo o Presidente. Quanto aos dois anos de mandato que ainda tem pela frente, o chefe de Estado dividiu-o em períodos distintos: o primeiro, que vai até às eleições legislativas de 6 de Outubro, será “de protagonismo dos partidos”, com o Presidente “em viagens ao estrangeiro”. O segundo, posteriormente, será “um período importante, de transição” e de formação do Governo. Por fim, segue-se o momento que tomará uma decisão quanto à recandidatura, algures no próximo ano.

“Se for candidato, não vou utilizar a Presidência para a campanha eleitoral. Terei o recato de apenas fazer aquilo que tenho a fazer na política externa. Ou não sou candidato e saberei sair de forma discreta para deixar o palco aos candidatos”, garantiu Marcelo.