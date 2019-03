Marcelo dá luz verde aos dois anos, nove meses e 18 dias

O Presidente da República promulgou esta segunda-feira à tarde, poucas horas depois de aterrar em Lisboa, o decreto do Governo que reconhece aos professores a contagem de dois anos, nove meses e 18 dias do tempo de serviço para efeitos de progressão na carreira. Uma contagem que fica muito aquém dos nove anos, quatro meses e dois dias reivindicados pelos sindicatos, que prometem continuar a lutar pela recuperação integral do tempo de serviço perdido durante os anos da crise.

Depois de ter vetado, a 26 de Dezembro um diploma igual, Marcelo decidiu dar agora luz verde à decisão do Governo por considerar que já não há razões para mais atrasos. Segundo a nota publicada no site da Presidência, a decisão do Presidente foi tomada por três motivos: já houve nova ronda negocial, a não promulgação podia impedir que os professores recuperassem pelo menos uma parte do tempo perdido e porque, agora, o parlamento pode apreciar o diploma e alterá-lo, se os partidos assim o entenderem.

“O Presidente promulgou o diploma do Governo que mitiga os efeitos do congelamento ocorrido entre 2011 e 2017 na carreira docente”, enuncia a nota, revelando desta forma que Marcelo reconhece que a recuperação do tempo de serviço decidida pelo Governo é parcial.

A primeira razão que levou Marcelo Rebelo de Sousa a deixar passar agora um diploma igual ao que antes vetou é precisamente porque desapareceu o fundamento do veto: “O Governo e os sindicatos deram execução ao disposto no artigo 17º da Lei do Orçamento do Estado para 2019, realizando encontros negociais já neste ano, assim cumprindo o apontado no veto presidencial” de 26 de Dezembro.

No entanto, prossegue o Presidente na sua exposição de motivos, “tendo falhado as negociações, se o Presidente da República não promulgasse o diploma, isso poderia conduzir a deixar os professores sem qualquer recuperação na carreira durante o ano de 2019.”

Em terceiro lugar, Marcelo quer abrir espaço para que os partidos com assento parlamentar “que já manifestaram ao Presidente da República as suas objecções ao diploma, por o considerarem insuficiente”, possam avançar com as apreciações parlamentares já prometidas e, “se for essa a sua vontade maioritária, procurar fórmulas que não questionem os limites do Orçamento para 2019”.

O Presidente refere-se aqui aos anúncios já feitos pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP de pedir a apreciação parlamentar do decreto, usando as possibilidades legais que o Parlamento tem de alterar as leis do Governo em matérias de competência partilhada. Mas ao mesmo tempo lembra os partidos que estão sujeitos à chamada lei-travão, que impede o parlamento de aprovar mais despesa do que a que está prevista no Orçamento do Estado.

Por outras palavras, mesmo que houvesse uma coligação negativa e que a maior parte dos partidos quisesse, contra a vontade do PS, de reconhecer mais tempo de serviço aos professores com efeitos imediatos, isso não seria possível. Resta saber se essa coligação negativa se concretiza – pois exige o voto do PSD – e em que moldes pode vir a ser alterada a lei aprovada pelo Governo no Parlamento.