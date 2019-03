Bolsa de Empregabilidade tem mais de 10 mil ofertas de trabalho em turismo e viagens

De 15 a 16 de Março, 80 empresas juntam-se na Feira Internacional de Lisboa (FIL) com “mais de 10 mil ofertas de emprego” na área do turismo e das viagens, num evento promovido pelo Fórum Turismo. Desde jovens recém-licenciados a profissionais, todos são bem-vindos para um “contacto com as empresas”, explica Cíntia Silva, do departamento de marketing e comunicação do Fórum Turismo.

A Bolsa de Empregabilidade insere-se na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que decorre entre 13 e 17 de Março na FIL. Os três últimos dias estão abertos ao público, pelo preço de entrada de seis euros (ou oito, se o bilhete for adquirido na bilheteira da FIL). Para as crianças com menos de dez anos a entrada é livre; os jovens (dos 11 aos 15) e seniores (acima dos 65) têm um desconto de 50%.

O Pavilhão Multiusos da FIL é, mais uma vez, a casa da Bolsa de Empregabilidade, seguindo o modelo da edição pioneira. Nos 1070 metros quadrados do pavilhão convivem espaços de conferência, workshops, espaços para entrevistas e networking e convívio.

O “leque de empresas” participantes estende-se desde unidades hoteleiras ao sector de restauração, passando por actividades turísticas, agências de viagens e ainda recursos humanos. As 10 mil oportunidades prometidas incluem vagas nas empresas em regime de estágio profissional, trabalho temporário, contratos de médio e longo prazo e programas de formação.

Nas três edições anteriores do evento participaram 120 empresas, numa troca de 14 mil ofertas de trabalho. Este ano, ao Fórum Turismo juntam-se a República Portuguesa, a Turismo de Portugal, o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), a Copianço e a BTL como empresas parceiras.