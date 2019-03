António Costa com Cristina Ferreira

Já não chegava o telefonema de Marcelo e temos agora o primeiro-ministro António Costa e mulher a servirem de figurantes para um programa de gosto discutível, seguramente medíocre e igual a tantos outros que massacram o telespectador diariamente com futilidades, muitos pontos abaixo do que se pretende num espaço televisivo, onde realçam lugares comuns, entrevistas tontas e demasiadas gargalhadas da autora do programa. Cristina Ferreira, mulher com indiscutível visual agradável, sabida e portadora duma vaidade sem limites, transformou as manhãs numa agência de promoção de figuras políticas, um palco de propaganda rasca e feirante. Num ano de eleições, há que ter em conta as escolhas que privilegiem a presença mediática de responsáveis do poder neste espaço televisivo. Mas Cristina sabe o que quer, incluindo pôr o primeiro-ministro com um avental ridículo a “cozinhar” aquilo que teremos de engolir em seco nos próximos anos. A “elite” política no seu pior!

José Alberto Mesquita, Lisboa

Atestado médico

Há uma “doença”, difícil de combater, denominada “atestado médico”, que já vem do tempo da “outra senhora”. A dita doença é utilizada com grande frequência para fins que nada têm a ver com a saúde do utente com a complacência de alguns médicos. Evidentemente que não se pode nem se deve generalizar, mas os “doentes” são tantos que dá que pensar. Além do mero cidadão há os chamados “tubarões” envolvidos em megaprocessos de milhões de euros que, quando convém, estão “doentes”. Os tribunais, que cada vez mais tomam decisões desumanas, porque não convocam uma junta médica para casos tão flagrantes de “falta” de saúde? Há medida que a “doença” se vai prolongando mais influência tem na decisão final. O Código Deontológico da Ordem dos Médicos n.º 14/2009 no n.º 1 do artigo 99.º (Proibição de atestado médico de complacência) diz: o médico não pode emitir atestado de complacência ou relatórios tendenciosos sobre o estado de saúde ou doença de qualquer pessoa mesmo que esta lhe solicite; n.º 2: Todos os factos atestados bem como as razões subjacentes às declarações produzidas devem constar de um registo na posse do médico ou da instituição prestadora. Sei que a pergunta é explosiva: quantos funcionários públicos estão de baixa autêntica?

Carlos Leal, Lisboa

Liberalismo e absolutismo



No séc. XIX houve, em Portugal, uma guerra civil sangrenta (1832-1834) entre os liberais de D. Pedro IV e os absolutistas de D. Miguel. Ganhou o liberalismo. No absolutismo a autoridade do governo é absoluta, não admite restrições nem contestações; no liberalismo a autoridade do governo é limitada pela (“sagrada”) liberdade dos cidadãos. No séc. XIX ganhou a liberdade; no séc. XXI, através do socialismo (nas diversas variantes), está a progredir o absolutismo: os cidadãos são cada vez mais controlados, têm cada vez menos liberdade de escolha, nomeadamente na Educação e na Saúde...

Cândido Morais, Braga