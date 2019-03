Queda de avião foi um golpe forte para a ONU

O acidente do Boeing 737 MAX 8 da Ethiopian Airlines em que morreram todos os 157 passageiros e tripulantes, vindos de mais de 35 países, tocou em especial as Nações Unidas. “É uma das maiores catástrofes que tivemos em muito tempo”, disse o director-geral do gabinete da ONU em Genebra, Michael Moller.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que pelo menos 21 funcionários das Nações Unidas viajavam no avião que caiu pouco depois de descolar de Addis-Abeba em direcção a Nairobi, e ainda um número indeterminado de pessoas que trabalhavam de perto com a organização.

Numa conferência do Programa Ambiental da ONU em Nairobi, centenas de pessoas fizeram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas: algumas estavam no avião para chegar à capital do Quénia e participar no encontro.

O voo ligava o que o Washington Post sublinhava serem as duas principais cidades da África Oriental: Addis-Abeba, sede da União Africana, a que já se chamou a capital política da região, e Nairobi, a capital comercial. Ambas têm sedes de várias instituições internacionais

Entre as vítimas havia 32 cidadãos do Quénia, o país que perdeu o maior número de pessoas no acidente. Uma das vítimas foi Cedric Asiavugwa, que estudava na Universidade de Georgetown, nos EUA, e estava a voar para Nairobi após a morte da mãe da sua noiva. O seu plano era um dia voltar ao Quénia para lutar pelos direitos dos refugiados.

Morreram ainda 18 cidadãos do Canadá, nove da Etiópia, nove do Reino Unido, oito de Itália, oito da China, e também oito dos EUA, sete de França, seis do Egipto, cinco da Alemanha, quatro da Índia e quatro da Eslováquia. No total, houve vítimas mais de 30 nacionalidades.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Num desastre em que ninguém sobreviveu, um homem contou como um atraso de dois minutos que o deixou furioso acabou por lhe salvar a vida. O grego Antonis Mavropoulos escreveu um post no Facebook como chegou ao balcão de check-in e ainda viu os últimos passageiros no túnel para o voo. “Gritei para me deixarem passar, mas não autorizaram”, conta. Na altura, amaldiçoou o agente de ligação que não o encontrou a tempo. No post, agradeceu-lhe.

O voo despenhou-se seis minutos depois de ter descolado. Mavropoulos foi depois questionado por ter estado para embarcar e não o ter feito. “O funcionário que me levou para ser interrogado disse para eu não protestar, mas agradecer a Deus.”