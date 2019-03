May garante em Estrasburgo alterações “legalmente vinculativas” ao acordo do “Brexit”

A primeira-ministra britânica, Theresa May, assegurou em Estrasburgo, ao final de uma reunião com o presidente da Comissão Europeia Jean-Claude Juncker, alterações “legalmente vinculativas” ao acordo do ‘Brexit’ que vai a votos esta terça-feira no Parlamento em Londres, anunciou o ministro David Lidington.

As negociações desta segunda-feira incidiram sobre dois novos documentos: um instrumento legalmente vinculativo sobre o acordo de saída e o protocolo sobre a Irlanda do Norte, e ainda uma declaração conjunta como suplemento à declaração política, anunciou David Lidington numa declaração na Câmara dos Comuns.