Juízes e líderes religiosos da Argélia distanciam-se de Bouteflika

A candidatura do Presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika, a um quinto mandato continua a levantar oposição em vários sectores da sociedade argelina. Os protestos chegam à terceira semana sem dar sinais de desmobilizar.

Esta segunda-feira, mais de mil juízes declararam que não supervisionariam a eleição de 18 de Abril se o actual Presidente de 81 anos, de saúde tão fragilizada que não fala em público há seis anos, concorresse, segundo a agência Reuters.

“Anunciamos a intenção de nos abstermos de supervisionar o processo eleitoral contra a vontade do povo, que é a única fonte de poder”, disseram os juízes numa carta.

Esta posição levou a uma reacção do ministro da Justiça, Tayeb Louh, que criticou os magistrados por alegada falta de neutralidade. “A independência e integridade de um juiz tem de ser consistente, quaisquer que sejam as razões”, disse o ministro, que pertence ao círculo próximo do Presidente, citado pela TV Ennahar.

Os líderes religiosos denunciaram entretanto publicamente as pressões que têm sofrido do Ministério da Justiça para que defendam a posição do Governo. “Deixem-nos fazer o nosso trabalho, não interfiram”, disse claramente o imã Djamel Ghoul a jornalistas, também citado pela agência britânica.

Trabalhadores ferroviários e estudantes também estiveram em greve desde domingo e a maior parte da rede ferroviária da capital, Argel, paralisada. A maioria das escolas do país estão fechadas, segundo relatos da agência francesa AFP.

O maior sindicato do país, a União Geral dos Trabalhadores Argelinos, muito próximo de Bouteflika e que tem defendido a sua candidatura, viu protestos dos seus próprios membros a pedir que mudasse de posição. Esta segunda-feira, disse que “é preciso mudança”, embora sublinhando que “de forma pacífica”.

“É óbvio que a UGTA considera a necessidade de mudança, mas essa deve ser conseguida através de sabedoria e diálogo”, disse o sindicato em comunicado. Muitos associados manifestaram-se à porta do sindicato para pedir a demissão do seu líder.

O Presidente Bouteflika, que no domingo regressou à Argélia vindo de Genebra, onde foi submetido a tratamentos no hospital universitário da cidade suíça, tem visto vários aliados tradicionais retirarem-lhe o seu apoio.

Depois de ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2012 tem aparecido em público muito poucas vezes, e nunca fala. Segundo relatos do jornal Tribune de Genève, o Presidente sofre de afasia, o que quer dizer que não consegue falar, mas aparenta compreender o que lhe é dito.

Nos últimos anos, as autoridades têm compensado a falta de presença física do Presidente com imagens em quase todas as cerimónias, o que valeu a Bouteflika o título de “Presidente numa moldura” dado pelos manifestantes.