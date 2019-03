Encontrada a caixa negra do Boeing da Ethiopian Airlines

Foi encontrada a caixa negra do avião Boeing 737-8 MAX, da companhia Ethiopian Airlines, que se despenhou este domingo, em Bishoftu, na Etiópia, avança a Reuters.

Os peritos dizem que ainda é muito cedo para conhecer as causas do acidente. A televisão etíope diz que foram recuperados os gravadores digital e de voz do cockpit.

A aeronave despenhou-se depois de ter descolado da capital Adis Abeba, na Etiópia. Morreram 157 pessoas — 149 passageiros e oito tripulantes. A aeronave, que realizava um voo regular entre Adis Abeba e Nairobi (Quénia), despenhou-se cerca de seis minutos após a descolagem da capital da Etiópia.

O desastre aéreo já levou as autoridades de aviação chinesas a suspender a circulação de todos os aparelhos Boeing 737 MAX. São 96 aparelhos, de 13 companhias de aviação chinesas, que vão manter-se em terra, até que se esclareça se há riscos associados a este modelo, que já tinha estado envolvido noutro acidente mortífero, a 29 de Dezembro de 2018, na Indonésia.