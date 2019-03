PCP lamenta estado de degradação de Escola Secundária de Castro Daire

O PCP lamentou esta segunda-feira que a Escola Secundária de Castro Daire não esteja incluída na lista de escolas que serão objecto de intervenção, algo “incompreensível”, atendendo ao seu estado de degradação.

Segundo o PCP, a deputada parlamentar Ângela Moreira visitou recentemente a escola e decidiu questionar o Ministério da Educação “sobre a falta de condições existentes naquele importante estabelecimento de ensino”.

No seu entender, “a situação em que esta escola se encontra resulta claramente do desinvestimento a que a generalidade do edificado escolar e a escola pública têm sido votados por sucessivos governos”.

O PCP refere que a escola foi construída em 1982 e, desde que se encontra em funcionamento, “nunca foi sujeita a uma intervenção de conservação e manutenção profunda”.

“Infra-estruturas fundamentais necessitam de ser substituídas urgentemente, como as canalizações, o saneamento e a rede eléctrica, por apresentarem problemas graves que põem em risco a segurança e saúde de toda a comunidade escolar”, alerta.

De acordo com o PCP, verifica-se um desgaste das canalizações, levando a perdas de água que “representam custos acrescidos na factura” e a qualidade da água duvidosa.

“A rede eléctrica, pela idade e materiais obsoletos, não responde às exigências de eficácia e redução de custos que as novas tecnologias impõem. O edificado escolar, quer exterior, quer interior, é bem representativo do desinvestimento dos sucessivos governos nesta escola do interior do país”, acrescenta.

O PCP conta que “as intervenções pontuais realizadas nesta escola têm ocorrido graças à boa vontade e profissionalismo da comunidade escolar”, exemplificando com a “decoração das portas para disfarçar os buracos aí existentes” e as “pinturas de algumas paredes para dar um ar mais condigno” aos espaços.

“Apesar das condições físicas da escola, e graças ao esforço estóico da comunidade escolar, esta tem conseguido cumprir, no essencial, com as suas funções, algumas vezes retirando verbas de actividade pedagógica ou de outras rubricas para acudir a manutenções mais urgentes do edificado escolar”, refere.

A Escola Secundária de Castro Daire tem 500 alunos do 3º ciclo do ensino regular e profissional e funciona como Centro Qualifica.

Outros problemas referidos pelo PCP são a falta de laboratórios, “o desgaste, deterioração e inadequação dos pavimentos, portas, paredes, polivalente, cozinha” e uma sala de descanso dos professores “manifestamente insuficiente e desadaptada para as horas que têm de permanecer na escola”.

No exterior, “o que deveria ser um campo para a prática desportiva ao ar livre, mais parece um parque de estacionamento degradado, configurando mesmo uma situação de atentado à segurança e integridade física de alunos e professores”, lamenta.

Neste âmbito, o PCP quer saber “por que razão a Escola Secundária de Castro Daire foi excluída da listagem das escolas a intervencionar”.