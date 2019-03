Municípios promovem marcha lenta contra degradação de estradas no Alentejo

Os municípios alentejanos de Barrancos, Moura, Mourão (PS) e Vidigueira (CDU) vão promover uma marcha lenta, no dia 18 deste mês, como forma de protesto contra o estado de degradação das estradas e exigirem melhores acessibilidades.

Os quatro municípios “uniram-se” para realizar a marcha lenta “em defesa de melhores acessibilidades para a região” e que vai começar em Vidigueira, passar por Moura e terminar em Barrancos, explicou esta segunda-feira a Câmara de Moura, num comunicado enviado à agência Lusa.

Trata-se de uma “forma de protesto” que “surgiu do consenso gerado” entre os municípios, após terem entregado ao Governo um documento com “várias preocupações” relativas a quatro estradas nacionais e uma regional que servem os concelhos, referiu a autarquia de Moura.

Em causa, precisa a câmara, está o estado das estradas nacionais 258, 385, 386 e 387 e da estrada regional 258, que “coloca em causa a segurança rodoviária” e é visto “como um obstáculo ao desenvolvimento e à captação de investimento” para os concelhos.

Com o mote “Juntos por melhores acessibilidades”, a marcha lenta tem início marcado para as 09:00, junto ao estaleiro da Câmara de Vidigueira, de onde irá partir em direcção a Moura.

A marcha deverá chegar às 10:00 a Moura, junto à Escola do 1º ciclo do ensino básico dos Bombeiros, e depois continuar até Barrancos, onde se prevê que termine às 12:00 na Praça do Município, com declarações públicas dos presidentes dos quatro municípios.

Segundo o presidente da Câmara de Moura, Álvaro Azedo (PS), citado no comunicado, a marcha lenta é “uma iniciativa extremamente importante para mostrar ao poder central que a desertificação da região também se combate intervindo nas vias de comunicação”, que são um “factor determinante para o investimento e dinamização da economia local”.