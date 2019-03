Etiópia e China suspendem voos de Boeing 737 após queda de avião que fez 157 mortos

A companhia aérea Ethiopian Airlines anunciou nesta segunda-feira que imobilizou todos os seus Boeing 737 MAX após a queda, no domingo, de uma das suas aeronaves que matou as 157 pessoas que seguiam a bordo.

“Após o trágico acidente de [voo] ET 302 (...), a Ethiopian Airlines decidiu imobilizar toda a sua frota de Boeing 737 MAX de ontem [domingo], 10 de Março, até novo aviso”, informou a companhia aérea, num comunicado publicado no Twitter.

Segundo o site especializado Flight Radar, a frota operacional da companhia aérea era composta por quatro aviões Boeing 737 MAX (sem contar com a aeronave que se despenhou no domingo), e, de acordo com o site da Ethiopian Airlines, há 26 Boeing 737 MAX 8s disponíveis a pedido para voos de médio curso.

Autoridades chinesas forçam todos os Boeing 737 a ficar em terra

Também nesta segunda-feira, as autoridades chinesas ordenaram a todas as companhias aéreas do país para que deixem de usar temporariamente aviões Boeing 737 Max 8.

A Administração da Aviação Civil da China esclareceu que a ordem se deve a preocupações com a segurança, já que se trata do segundo acidente com aquele modelo no espaço de cerca de dois meses.

O primeiro ocorreu ao largo da costa da Indonésia, em circunstâncias semelhantes, em 29 de Dezembro, e resultou também na morte de todos os ocupantes.

“Tendo em conta que os dois acidentes envolveram aviões Boeing 737-8 recentes e que aconteceram na fase de descolagem, têm algum grau de semelhança”, lê-se no comunicado da Administração da Aviação Civil da China.

São pelo menos as 13 companhias aéreas chinesas que operam os 96 Boeing 737 MAX existentes na China, acrescentou a mesma autoridade num comunicado difundido na rede social Weibo, equivalente ao Twitter.

Também o presidente da Cayman Airways, companhia aérea das Ilhas Caimão, anunciou que os aviões Boeing 737 ficarão em terra durante a investigação do acidente. Fabian Whorms disse que a companhia colovava “a segurança dos nossos passageiros e tripulantes em primeiro lugar”, cita o Guardian.

O avião partiu da capital etíope, Adis Abeba, com destino à capital do Quénia, Nairobi.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O aparelho caiu numa zona chamada Hejeri, perto da cidade de Bishoftu, a cerca de 42 quilómetros a sudeste da capital da Etiópia e onde fica sediada a maior base da Força Aérea etíope.

As causas do acidente ainda não são conhecidas.

Contactado pelo canal de notícias norte-americano CNBC, um porta-voz da Boeing recusou tecer comentários sobre o acidente.