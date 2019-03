Zidane volta a casa com “ganas” de vencer

Nove meses depois da notícia que deixou o Real Madrid em “choque”, Zidane está de volta ao Bernabéu com “ganas” de iniciar um novo ciclo de vitórias. O segundo técnico com mais títulos conquistados ao serviço dos “merengues” respondeu, sem hesitar, ao apelo do presidente Florentino Pérez, de quem recebeu as boas-vindas num tom intimista na cerimónia oficial de apresentação do francês, que sucede de imediato ao argentino Santiago Solari, com um vínculo de três épocas e meia.

“Quero dar as boas-vindas ao meu querido Zizou, que regressa ao melhor clube do mundo para continuar a relação iniciada em 2001 num momento de especial dificuldade. O facto de estar aqui, nesta altura, demonstra como ama este clube”, referiu Florentino, revelando o contacto que levou Zidane a assumir o comando técnico do Real 284 dias depois de ter partido.

“Há cinco dias, liguei-lhe para voltar a fazer parte da nossa história, emocionante e única. Agora, chega o melhor treinador do mundo. Até porque para além dos títulos, Zizou representa a grandeza deste clube... Por isso, sê bem-vindo de novo à tua casa”, concluiu Florentino, devolvendo a bola ao verdadeiro campeão.

“Sei que é um dia especial para todos. Estou muito feliz, porque o mais importante é voltar a casa. Não tenho muito mais a dizer, apenas que me sinto feliz por voltar e que pretendo começar a trabalhar para colocar o clube onde tem que estar”, respondeu Zinedine, que manterá a mesma equipa técnica com que trabalhou no último ano em Madrid.

“A sensação é boa. Vivo aqui e estou contente por trabalhar neste grande clube e com este plantel”, prosseguiu de forma genuína, com respostas directas, descartando apenas os temas que pretende discutir no tempo e no local certo, como a regeneração do plantel ou a mudança de Cristiano Ronaldo para Turim.

“Parti porque precisava e porque senti que essa era a melhor solução para todos. Para o bem de todos, era preciso uma mudança. Depois de ganharmos tudo, o clube e o plantel precisavam de uma mudança. Agora, voltei porque o presidente me chamou e não podia dizer não. E aqui estou. O mais importante, depois destes meses, é que tenho ‘ganas’ de voltar a treinar”.