Zidane regressa ao comando técnico do Real Madrid

Santiago Solari vai deixar de ser técnico do Real Madrid para dar lugar ao anterior treinador: Zinedine Zidane. A mudança foi avançada no programa Jugones, do canal espanhol La Sexta TV, e mais tarde citada e confirmada pelos vários meios do país vizinho – desde a rádio Cadena SER, aos jornais El Mundo, AS, Marca, El Periódico e El País. O emblema madrileno ainda não oficializou o regresso de Zidane.

O treinador espanhol não resistiu à eliminação madrugadora nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, frente ao Ajax, e a derrotas frente ao Barcelona que também ditaram o fim da linha na Taça do Rei, nas meias-finais.

Pouco depois de liderar a conquista da terceira Liga dos Campeões consecutiva pelo Real Madrid, Zidane anunciou a 31 de Maio de 2018 que ia abandonar o comando técnico dos merengues. Na altura, o francês justificou que a equipa precisava de mudança, mas que seria um “até já" ao clube onde também esteve como jogador.

A decisão deixou o presidente Florentino Pérez em choque, ainda antes de Cristiano Ronaldo ter também abandonado o Real Madrid para rumar aos italianos da Juventus.

Entre 2015 e 2018, Zidane conquistou tudo o que tinha a ganhar na frente externa: três Ligas dos Campeões, duas supertaças europeias e dois mundiais de clubes. No plano doméstico, conquistou uma Liga e uma Supertaça.

José Mourinho, um dos nomes que esteve confirmado na semana passada para também regressar a Santiago Bernabéu, fica assim descartado.